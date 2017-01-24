Из бани на Ново-Рыбинской увезли дюжину проституток

Дюжину проституток задержали в банном комплексе в Московском районе. Среди задержанных оказались две иностранки.

Как сообщили в пресс-службе петербургского главка, сотрудники полиции проверили работу банного комплекса на Ново-Рыбинской улице. Выяснилось, что страждущие могли там не только помыться, но и получить сексуальные услуги за деньги, которые оказывали 12 девушек, среди которых две оказались иностранками. Проституток, а также водителя и администратора доставили в отдел полиции и составили протоколы об административном правонарушении.