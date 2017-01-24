Памятную доску Колчаку на Большой Зелениной демонтируют

Смольнинский районный суд Петербурга велел демонтировать памятную доску адмиралу Колчаку, появившуюся в конце 2016 года в Петербурге на Большой Зелениной улице. Об этом «Фонтанке» 24 января сообщила одна из заявительниц по делу, активистка движения «Суть времени» Ольга Горянина.

«Постановление правительства Петербурга (с разрешением установки доски. – Прим. ред.) признано незаконным, комитету по культуре велено демонтировать доску», – отметила Горянина.

По её словам, суд основывал своё решение на том, что Колчак признан в России военным преступником. Такое решение вынес в 1999 году военный суд Забайкальского округа.