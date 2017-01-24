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24.01.2017 17:25

СМИ узнали о планах Германии обновить ПВО после присоединения Крыма

Германия планирует обновить свои системы воздушной обороны ближнего радиуса действия в связи с предполагаемой угрозой со стороны России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Как пишет Reuters, закупка новых оборонительных систем должна помочь Германии «заполнить брешь, которая вызывала обеспокоенность в НАТО после аннексии Крыма Россией». Стоимость первого этапа обновления систем воздушной обороны, рассчитанного до середины следующего десятилетия может составить €460 млн. В дальнейшем стоимость программы может возрасти до €2 млрд. Как подчеркнул источник, министерство обороны Германии пока не приняло окончательное решение по этому вопросу.

В список закупок могут попасть системы воздушной обороны, разрабатываемые немецкой оборонной компанией Diehl BGT Defence, которая занимается производством ракет и боеприпасов. Так, немецкие военные могут приобрести модифицированный для пусковых установок наземного базирования вариант ракеты класса «воздух-воздух» IRIS-T, устанавливаемой на истребителях Eurofighter Typhoon.

В октябре 2016 года страны НАТО провели ряд военных учений, направленных на подготовку систем воздушной и противоракетной обороны к возможной угрозе со стороны России. О необходимости повышения интенсивности подготовки сил воздушной обороны в интервью Reuters заявил заместитель командующего силами армии США в Европе Тимоти Макгуайер.

Источник: РБК


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