Евреи в Петербурге были всегда

Слова вице-спикера Госдумы Петра Толстого о «тех, кто разрушал наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганами в 1917 году», заставили "Фонтанку" обратиться к истории. Как евреи попадали в Петербург через эту черту, и на каких фактах основана теория потомка Льва Толстого, рассказали эксперты.

Мы задали в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] нашим собеседникам простые вопросы – когда появились евреи в Санкт-Петербурге? Чем они занимались и правда ли, что представители этого народа с наганом в руке создали революцию?

Вот что рассказал главный научный сотрудник Российского этнографического музея, доктор исторических наук, соавтор экспозиции, посвященной еврейскому народу, Владимир Дмитриев:

Взаимоотношения евреев и Российского государства все-таки скорее развивались под знаком плюс. Начнем с того, что еврейское население было на территории Киевской Руси и, в особенности, в Киеве и в районе Причерноморья. В Московском государстве их было немного. Основная причина появления евреев в Российской империи – ее расширение в конце 18- начале 19 века. Это присоединение территории Речи Посполитой, так называемые Три раздела Польши, при которых украинские, белорусские и частично прибалтийские земли вошли в состав России вместе с цивилизацией европейских евреев-ашкеназов. Они стали российскими подданными.

Петербург, как город, возникший на новой земле и открывавший новую страницу Российского государства, формировался по-особенному. Практически с самого начала здесь представительствовали почти все народы, населявшие Российскую империю. Один из сподвижников Петра Первого Петр Шафиров был евреем. Можно считать, что в Санкт-Петербурге евреи были всегда.

Конечно, мы не можем говорить о каком-то массовом представительстве евреев здесь в 18-м начале 19 века. Те, кто здесь присутствовал, были связаны с медициной, служили в армии – это был основной канал, по которому евреи могли попадать в Петербург и в центральную Россию вплоть до пореформенного периода. Им нужно было пройти черту оседлости. От Петербурга она была весьма далеко и определяла территорию западных губерний Российской империи. Евреи, отслужившие в армии, имели право селиться там, где служили. Понятно, Петербургская губерния с ее обширным военным потенциалом была тем фильтром, который позволял евреям оказаться в столице. 25 лет военной службы – согласитесь, за этот срок каждый человек становится полноценным россиянином.

Вторая волна заключалась в том, что запрет на проживание евреев вне черты оседлости был не абсолютен. Он пропускал людей, обладающих высоким потенциалом городской жизни. Запрет не распространялся на купцов первой гильдии, на лиц с высшим образованием, на цеховых ремесленников, на средний медицинский персонал и на людей, которые обладали важными для города профессиями. Человек, окончивший царский университет, получал право на дворянство и становился весьма уважаемым в российской иерархии. Поскольку черта оседлости была отменена только после февральской революции, это сито функционировало во все времена Российской империи.

Ситуация с переходом в России Первой мировой войны в гражданскую характеризовалась образованием массовых миграций по всей стране. Если представить, что западная часть Российской империи была ареной войны, то понятно, что отсюда, спасаясь от бедствий, уходило много людей. Конечно, еврейское население в крупных городах Российской империи, в том числе и в Петербурге, очень сильно возрастает в этот период.

Надо признать, что участие выходцев из бедного еврейского населения в революции 17 года и гражданской войне, несомненно, отмечено. Это понятно – те, кто жил в очень сложных условиях до того, должны были наиболее активно участвовать в борьбе за новый мир. Но сказать, что исключительно представители бывших жителей территорий за чертой оседлости с наганом создали революцию, будет не совсем правильно. В этом участвовало все население нашей страны.

Есть что сказать про вылазку из-за черты оседлости с наганом в руке и второму нашему собеседнику:

"Я историк и журналист Лев Лурье, еврей по национальности, но к черте оседлости не имею никакого отношения. Один мой прадед закончил Петербургский университет и получил право жить в Петербурге, а другой прадед был купцом первой гильдии и тоже имел такое право. Петр Толстой имел ввиду жителей деревень, которые действительно должны были жить в определенных местах, из-за чего происходили большие сложности. В 1917 году Временное правительство отменило черту оседлости, большевики это подтвердили.

Думаю, что большинство приехало в Москву и Ленинград, были арелигиозны и, более того, коммунистически настроены как по отношению к церкви, так и по отношению к синагоге. Но так вел себя в подавляющем большинстве и русский народ. Видимо, огромное количество потомков коммунистов и чекистов пошли кто в синагогу, кто в православную церковь.

Мне кажется, это вообще довольно странная идея вот так, по предкам или по прошлому человека, что-то разрешать, что-то запрещать и с чем-то его ассоциировать. Тем более, что у Петра Толстого представление о нашем городе довольно странное. Он считает, что все экскурсоводы на балконах пьют шампанское. Хочется вскарабкаться по балкону и выпить там бутылку брюта, но это невозможно.

Как действующий экскурсовод я знаю, что православная церковь относится к массовым экскурсиям плохо. Исаакиевский собор для нашего города примерно то же, что Успенский и Архангельский собор для Москвы. Пусть Петр Толстой передаст кремлевские соборы православной церкви. У нас в Питере кровью сердце обливается, когда мы думаем, что они принадлежат дочке Гагарина и музеям московского Кремля. Посмотрим, как там будут проводить экскурсии. Вот то же самое будет с Исаакиевским собором.

Мы спросили Льва Лурье, можно ли считать заявление Толстого именно антисемитским?

– Вообще, мне кажется, чувак имел ввиду именно это. Он хотел евреев обидеть. Иначе объяснить ничем не могу. Это белая идеологиия – жидомасонский заговор, иудеи против всего русского. Вот он оттуда что-то и взял. Хотя никто не сделал так много для удара по русской церкви, как прадедушка Петра – Лев Николаевич Толстой, которого не случайно отлучили от церкви. Так что я думаю, что высказывание Петра Толстого было крайне бестактным. Как всякий деятель этого толка, вместо того, чтобы извиниться, он говорит, что его неправильно поняли. Я школьный учитель и встречаюсь с подобным: «Я не списал, а просто так получилось, я его не толкнула, а он на меня наткнулся».

Все народы страдают национализмом. Взаимоотношения евреев и арабов с одной стороны и русских и евреев с другой стороны всегда довольно сложное. Конечно, какие-то идиоты с обеих сторон находились, какие-то ненужные вещи говорили. Бывал народный антисемитизм, был довольно сильный государственный антисемитизм. В Ленинграде-Петербурге никогда не было погромов. Даже если кто здесь недолюбливает евреев или, скажем, чувашей, он старается об этом не говорить, ведет себя толерантно. Думаю, что огромная черносотенная агитация, которую неожиданно затеял господин Толстой, не найдет здесь большого успеха.

А вот что думает о причинах возникновения такой риторики Владимир Дмитриев:

Поскольку мы живем в сложном мире с множеством противоречий, понятно, что острота высказываний по национальному вопросу является проявлением того, что в стране в целом неспокойно. И высказывающиеся стали за последние 25 лет, несомненно, менее образованы. Мы стали очень плохо знать свою историю. Может, мы и раньше ее знали не очень хорошо, но имелись определенные догмы, иногда они препятствовали наиболее острым высказываниям по национальному вопросу. А сейчас мы оказались в состоянии вакуума. Нет догм, но нет и настоящего исторического образования.

Поможет ли известный своими экскурсиями по Петербургу Лев Лурье Петру Толстому восполнить исторические пробелы? Таков был наш последний вопрос.

– Бесплатно, конечно, не буду. За трехчасовую автобусную экскурсию пусть заплатит тысячу-полторы и мы с ним поездим в разные места: еврейский Петербург, православный Петербург. Посмотрим, где есть балкон, нет балкона, где можно выпить шампанское.

[Фонтанка.Офис]