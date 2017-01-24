MASTER Серебристый бульвар 19: работы на этапе котлована выполнены на 70 %

Компания MASTER девелопмент завершает строительные работы на этапе котлована по возведению жилого дома MASTER Серебристый бульвар 19.

На сегодняшний день установлена раскрепительная система, осуществляется откопка котлована, работы выполнены на 80%. В ближайшее время начнутся бетонные работы внутри котлована, которые будут проводится параллельно с завершением откопки самого котлована.

На строительной площадке также установлена веб-камера. Дольщики проекта и все заинтересованные в покупке жилья граждане могут следить за ходом строительства онлайн.

Жилой комплекс MASTER Серебристый бульвар 19 возводится компанией MASTER девелопмент в шаговой доступности от станции метро «Пионерская» и в непосредственной близости от Удельного парка. В 19-этажном здании с подземной парковкой разместится 102 квартиры. ЖК возводится в обжитом районе со сложившейся инфраструктурой, поблизости уже имеется 15 гимназий и школ, несколько детских садов и другие социально-культурные учреждения.

Справка о компании «MASTER девелопмент»

