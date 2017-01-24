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Кержаков предложил провести матч легенд мирового футбола на Дворцовой во время ЧМ-2018
18:34
ГУ МВД: Пулковская обсерватория до сих пор не подала заявление об ущербе от взлома
18:31
Исчезнут ли голливудские фильмы с российских экранов?
18:30
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18:23
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18:22
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18:15
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18:09
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18:05
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24.01.2017 17:24

MASTER Серебристый бульвар 19: работы на этапе котлована выполнены на 70 %

MASTER Серебристый бульвар 19: работы на этапе котлована выполнены на 70 %
MASTER Серебристый бульвар 19

Компания MASTER девелопмент завершает строительные работы на этапе котлована по возведению жилого дома MASTER Серебристый бульвар 19.

На сегодняшний день  установлена раскрепительная система, осуществляется откопка котлована, работы выполнены на 80%. В ближайшее время начнутся бетонные работы внутри котлована, которые будут проводится параллельно с завершением откопки самого котлована.

На строительной  площадке также установлена веб-камера. Дольщики проекта и все заинтересованные в покупке жилья граждане  могут следить за ходом строительства онлайн.

MASTER Серебристый бульвар 19: работы на этапе котлована выполнены на 70 %

Жилой комплекс MASTER Серебристый бульвар 19  возводится компанией MASTER девелопмент в шаговой доступности от станции метро «Пионерская» и в непосредственной близости от Удельного парка. В 19-этажном здании  с подземной парковкой  разместится 102 квартиры. ЖК возводится в обжитом районе со сложившейся инфраструктурой, поблизости уже имеется 15 гимназий и школ, несколько детских садов и другие социально-культурные учреждения.

Справка о компании «MASTER девелопмент»
 

 

 

 

 

 

 


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