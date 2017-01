Объявлены номинанты на премию «Оскар»

В Лос-Анджелесе объявлены претенденты на премию «Оскар». Лидером по числу номинаций стал мюзикл Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Лэнд» – он претендует на победу в 14 категориях. Среди них — лучший актер (Райан Гослинг), лучшая актриса (Эмма Стоун), сразу две лучших песни («City of stars» и «Audition (The fools who dream)»), лучшая режиссура (Дэмьен Шазелл), лучший фильм.

Второе и третье место поделили фантастический триллер «Прибытие» Дени Вильнёва и драма «Лунный свет» Барри Дженкинса – у них по восемь номинаций. Среди других вероятных «оскароносных» картин — драма Гарта Дэвиса «Лев», драма Кеннета Лонергана «Манчестер у моря» и военная драма Мэла Гибсона «По соображениям совести». Эти три картины получили по шесть номинаций.

Помимо Райана Гослинга, на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль претендуют Кейси Аффлек («Манчестер у моря»), Эндрю Гарфилд («По соображениям совести»), Вигго Мортенсен («Капитан Фантастик») и Дензел Вашингтон («Ограды»). А лучшей актрисой, кроме Эммы Стоун, может стать Мерил Стрип («Флоренс Фостер Дженкинс»), Натали Портман («Джеки»), Изабель Юппер («Она») и Рут Негга («Лавинг»).

Церемония награждения премии «Оскар» состоится 26 февраля в Голливуде, ее будут транслировать в 225 странах и территориях по всему миру.