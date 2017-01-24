Еще
17:30 24.01.2017
Новость часа
16:01
«Ломоносовская» вновь открыта на вход
Пришлите свою новость!
17:21
Объявлены номинанты на премию «Оскар»
17:10
Домодедово предоставит пассажирам возможность вернуть tax free
17:04
Володин назвал декриминализацию побоев «условием для создания крепких семей»
17:00
За удар ручкой в глаз петербуржец заплатит почти два миллиона
16:46
Московские власти раздадут 3 млн приготовленных к утилизации книг
16:38
Адвокат Дадина: Позиция уполномоченного по правам человека - «нож в спину»
16:35
Смольный: Мы не требуем немедленного выселения Европейского университета
16:21
Россия и Армения договорились о поездках граждан по внутренним паспортам
16:15
На Наставников водитель грузовика спас людей, въехав в припаркованные машины
16:12
В Петербурге за год в 4,5 раза увеличилась площадь улиц, где используют гранитную крошку
16:07
Петиция против передачи Исаакия РПЦ набрала больше 200 тысяч подписей
16:06
Масляков стал народным артистом Чечни
16:03
Неустойка за срыв передачи жилья дольщикам может снизиться вдвое
16:01
«Ломоносовская» вновь открыта на вход
16:00
В ЦБ рассказали об опасности быстрого снижения ключевой ставки
15:56
Александр Невзоров: Толстого надо простить
15:45
Станция метро "Ломоносовская" закрыта на вход из-за проблем с эскалатором
15:37
В Мариинском дворце развесили изображения церквей
15:28
Минюст предлагает поправить статью, по которой осудили Дадина
15:20
«ДП»: Пострадавших от заморозки сделок с недвижимостью становится все больше
15:18
Володин пояснил необходимость декриминализировать побои в семьях
15:16
В Петербурге задержан «бомбила» по подозрению в насилии над пассажиркой
15:06
11 февраля на стадионе на Крестовском покажут бесплатное мотошоу
15:03
КРТИ: Водителей, не платящих за парковку, привлекут к ответственности, но попозже
15:00
Роскомнадзор объяснил блокировку поста с цитатой Ремарка
14:58
Олег Басилашвили: Толстой? Да ну его на фиг
14:56
Порошенко назвал нецелесообразным предложение Трампа снять санкции с России
14:50
Прокуратура просит освободить воспитательницу, отправленную в колонию за репост видео
14:43
МЧС: В Петербурге завтра гололедица и похолодание
14:40
Смена расчетного счета не спасла миллионы перевозчика в Петербурге
14:29
Замдиректора московской школы Изюмов ответил на обвинения в домогательствах
14:25
За рухнувший на женщину с ребенком балкон глава ТСЖ в Купчино заплатит 4 млн
14:14
Генпрокуратура отказалась считать уголовное наказание за митинги неконституционным
14:11
Meridian Capital застроит бывший «Петмол» семиэтажными домами
14:07
Володин готов помирить евреев с Толстым
13:55
Барщевский об уголовном наказании за митинги: Неаккуратненько получилось
13:48
СМИ нашли сходства в заявлениях Трампа и Ким Чен Ына
13:42
Кремль ответил на сообщения об отдыхе губернатора Приморья в Дубае
13:35
Порошенко поблагодарил Финляндию за поддержку антироссийских санкций
13:30
В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве, которого искали через Интернет
13:28
В Петербурге в тонне сладкого перца нашли опасного вредителя
13:26
Сенатор Клишас в КС: Реальные сроки за нарушения на митингах способствуют свободе собраний
13:19
Володин - о черте оседлости: Этот термин применялся к каторжанам
13:10
Плата за обучение в Финляндии отпугнула почти половину иностранных абитуриентов
13:02
Британский суд потребовал голосования в парламенте о начале выхода из ЕС
12:45
В Петербурге невролога будут судить за липовую инвалидность
12:40
Власти Германии прокомментировали слова Трампа о снятии санкций с РФ
12:34
В Петербурге адвоката арестовали по подозрению в вымогательстве миллиона
12:33
Дорожные работы блокируют проезд по Кантемировской
12:27
В России возобновят съемки мультфильма «Малыш и Карлсон»
12:14
ЦБ зафиксировал в России рекордное число поддельных долларов
12:07
СМИ узнали о повреждениях у переброшенных в Польшу американских танков
12:00
На станции в Ефимовском мужчину задавил поезд
11:50
Мизулина: За растление детей нужно сажать пожизненно
11:42
Редактора шоу Saturday Night Live отстранили от работы за шутку о сыне Трампа
11:40
Адвокат Дадина в КС: С тем же успехом можно приравнять к уголовному деянию переход на красный свет
11:25
Один из десяти изъятых в Москве детей вернулся в приемную семью
11:19
Ломоносовский педофил выйдет из колонии в 86 лет
11:13
Актера уволили из театра за мат на спектакле «Конек-Горбунок»
11:05
Минтранс Финляндии отказался от проекта платных дорог
10:59
Петербуржец при обыске выпрыгнул в окно и разбился
10:51
КС не разрешил Дадину лично участвовать в его процессе
10:45
В Петербурге с начала сезона гриппа умерли от болезни уже трое
10:41
Адвокаты Дадина требуют его личного участия в заседании КС
10:39
«Квадрат»: На рынке новостроек Петербурга выдался «запретительный» январь
10:33
Реконструкция Тучкова моста выполнена почти на 30 процентов
10:27
Петербуржца будут судить за стрельбу из ружья по музею
10:21
В Хельсинки открывается гуманитарная конференция ООН по Сирии
10:16
В Москве хотят прерывать эфир радиостанций для требования пропустить скорую помощь
Предыдущие новости
Архив материалов
Туризм
Версия для печати
24.01.2017 17:10

Домодедово предоставит пассажирам возможность вернуть tax free

Россияне теперь смогут вернуть НДС с приобретенных за рубежом товаров в пассажирском терминале московского аэропорта Домодедово. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Как стало известно, возмещение будет выдаваться в кассах Дом-банка при предъявлении tax free форм, чеков и товаров.

Сообщается, что Дом-банк сотрудничает с системами Premier tax free и Worldwide tax free, операционные кассы банка расположены в зонах прилета внутренних и международных линий и будут работать круглосуточно.

Ранее Минпромторг анонсировал запуск проекта tax free в России.

Источник: «Газета.Ru»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
19.01.2017 10:57

Петербуржцы провели новогодние праздники в путешествиях

Tele2 подвела итоги пользования услугами мобильной связи в роуминге с 31 декабря по 8 января. По сравнению с прошлыми новогодними праздниками интернет-трафик за границей вырос в 8 раз. Петербуржцы наиболее активно пользовались мобильным интернетом в Эстонии, Финляндии и Таиланде
Автор фото: Ольга Гриднева
21.12.2016 15:20

«РЖД Тур» приглашает на рождественские паровозные прогулки

В Рождество –7 января – у жителей и гостей Санкт-Петербурга есть возможность совершить популярное путешествие по маршруту Царскосельской железной дороги на поезде с настоящим паровозом.
Фотобанк Lori
15.12.2016 11:00

«РЖД Тур» приглашает в путешествие за новогодней сказкой

Зима, снег, мороз. Самое время подумать о том, как провести новогодние каникулы так, чтобы они запомнились надолго.Чтобы растопить холод в душе, надо вернуться в детство – в тот период, когда мир казался сказочным и гостеприимным.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Домодедово предоставит пассажирам возможность вернуть tax free
Россия и Армения договорились о поездках граждан по внутренним паспортам
Российские туристы не аннулируют путевки в Италию после землетрясения
В ЮАР можно ехать без визы и на три месяца
Российские инспекторы завершили проверку аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха
Минтранс Финляндии хочет ввести плату за пользование дорогами
Петербург готовится принять «революционных» китайских туристов
Мировой туризм соберется на MATKA Nordic в Хельсинки
Россия и Кирибати заняли 39 место в рейтинге стран с безвизовым режимом
Смольный уточнит у ФСБ насчет контроля за туристами на мундиале
Будущее финских дорог: заплатят все
Финские пограничники экономят деньги петербуржцев
Куда и за сколько еще можно улететь на Новый год из Петербурга
Колесим по Финляндии (часть третья)
Це без одной весны Европа
Культурная столица мира? WTA?
Зачем ехать в Литву
Самолетом, поездом, автобусом
Опоздавшие к морю
Hilton заглядывается на Росси
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Викторина: Обожаю эскимо - лезет в рот оно само!

Сторонников Ильдара Дадина не пускают в Конституционный суд

Не торопись, скользко!

Жилой район в Китае подняли на воздух за 10 секунд

Радиевый институт им. В.Г. Хлопина.

"Петербургский радий" и первый в Европе циклотрон

Турецкие пенсионеры прокатились с горки на тазиках после снегопада

Новости компаний
Tele2
19.01.2017 10:57
Петербуржцы провели новогодние праздники в путешествиях
Tele2 подвела итоги пользования услугами мобильной связи в роуминге с 31 декабря по 8 января. По сравнению с прошлыми новогодними праздниками интернет-трафик за границей вырос в 8 раз. Петербуржцы наиболее активно пользовались мобильным интернетом в Эстонии, Финляндии и Таиланде
Автор фото: Ольга Гриднева
21.12.2016 15:20
«РЖД Тур» приглашает на рождественские паровозные прогулки
В Рождество –7 января – у жителей и гостей Санкт-Петербурга есть возможность совершить популярное путешествие по маршруту Царскосельской железной дороги на поезде с настоящим паровозом.
Фотобанк Lori
15.12.2016 11:00
«РЖД Тур» приглашает в путешествие за новогодней сказкой
Зима, снег, мороз. Самое время подумать о том, как провести новогодние каникулы так, чтобы они запомнились надолго.Чтобы растопить холод в душе, надо вернуться в детство – в тот период, когда мир казался сказочным и гостеприимным.
"АвиаПорт"
14.12.2016 18:11
Презентация результатов рейтинга ведущих авиакомпаний "Сервис в российском небе"
Отраслевое агентство "АвиаПорт" представило результаты первого исследования сервиса российских и иностранных авиакомпаний "Сервис в российском небе".
Фотобанк Lori
07.12.2016 18:06
В мир волшебства на поезде: «РЖД Тур» приглашает в гости к Снегурочке
На высоком волжском берегу, в сказочном тереме с резными наличниками, живет внучка Деда Мороза – красавица Снегурочка. Вести хозяйство ей помогают домовые и кот Баюн.
«Победа»
06.12.2016 11:10
Лоукостер «Победа» начал перевозить пятый миллион пассажиров
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») перевезла с начала этого года уже четыре миллиона человек. Юбилейным оказался пассажир, летевший из петербургского аэропорта «Пулково» в Ростов-на-Дону.
Tele2
02.12.2016 16:39
Tele2 предлагает неограниченный трафик за рубежом
В преддверии новогодних каникул Tele2 запускает новую услугу «Интернет не отдыхает». Опция дает возможность абонентам оператора скачивать за границей неограниченный объем интернет-трафика.
Автор фото: Гриднева Ольга
16.11.2016 18:00
РЖД приглашает на паровозную прогулку с новогодним настроением
25 декабря и 7 января у жителей и гостей Санкт-Петербурга есть возможность совершить популярное путешествие на ретропоезде с Витебского вокзала по маршруту Царскосельской железной дороги.
Фотобанк Lori
10.11.2016 18:00
Незабываемые новогодние путешествия в сказку для взрослых и детей
Компания «РЖД Тур» открывает бронирование сказочного тура «Путешествие к Деду Морозу в Великий Устюг»
Фотобанк Lori
03.11.2016 11:19
«РЖД Тур» приглашает в путешествие к Снегурочке
Чуть меньше двух месяцев остается до празднования самого сказочного, яркого и веселого праздника страны – Нового года.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.