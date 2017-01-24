Домодедово предоставит пассажирам возможность вернуть tax free

Россияне теперь смогут вернуть НДС с приобретенных за рубежом товаров в пассажирском терминале московского аэропорта Домодедово. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Как стало известно, возмещение будет выдаваться в кассах Дом-банка при предъявлении tax free форм, чеков и товаров.

Сообщается, что Дом-банк сотрудничает с системами Premier tax free и Worldwide tax free, операционные кассы банка расположены в зонах прилета внутренних и международных линий и будут работать круглосуточно.

Ранее Минпромторг анонсировал запуск проекта tax free в России.