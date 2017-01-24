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24.01.2017 17:00

За удар ручкой в глаз петербуржец заплатит почти два миллиона

Московский районный суд Петербурга вынес приговор Сергею Мазухину, который в пылу ссоры ударил и ослепил оппонента. Потерю зрения оценили в 1,8 млн рублей.

Как сообщила на своем сайте горпрокуратура, инцидент произошел ещё в декабре 2015 года. По версии следствия, Мазухин поссорился с одним из посетителей развлекательного клуба и, пытаясь доказать свою правоту, схватился за ручку, которой ударил в глаз оппоненту. Чтобы окончательно «убедить» противника, по данным следствия, Мазухин нанес еще не меньше пяти ударов кулаком в лицо. В результате мужчина потерял зрение.

Сергей Мазухин, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, согласился с «причинением вреда», но отрицал «умышленность». Тем не менее суд спонтанности в преступлении не увидел и приговорил Мазухина к трем годам лишения свободы. Кроме того, суд оценил потерю глаза в 1 миллион 800 тысяч рублей, которые пострадавший получит от Мазухина в качестве материальной и моральной компенсации.


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