Московские власти раздадут 3 млн приготовленных к утилизации книг

Московские власти обнаружили в столичных библиотеках 3 млн книг, которые читатели не заказывали более пяти лет. Об этом РБК рассказал глава департамента культуры Александр Кибовский. «Мы провели инвентаризацию. У нас около 3 млн единиц хранения люди не брали в руки пять лет. Они занимают полки, на которые должны встать новые книги. Много книг-дублетов, которые есть в каждой библиотеке», — отметил чиновник.

Речь идет о книгах не старше 1970 года. Раритетных изданий в городских библиотеках нет. «Туда поступала по разнарядке партийная литература, советская реалистическая проза», — пояснил чиновник.

По нормативам, действующим еще с советских времен, списанные книги должны быть уничтожены либо сданы в пункты приема макулатуры. В СССР так пытались бороться с «расхищением списанного имущества», утверждает Кибовский. «Но сейчас нет стольких пунктов для утилизации. Если уничтожать своими силами, то мы должны заказывать машины, оплачивать перевозку и все остальное», — пояснил глава департамента.

В 2016 году в качестве эксперимента московские власти раздали 30 тыс. невостребованных книг из городских библиотек. По словам Кибовского, книги забирали даже для изоляторов временного содержания. Департамент обратился в Министерство культуры с просьбой внести изменения в федеральные нормативы, которые позволят не уничтожать списанный библиотечный фонд. «Министр поддержал идею, проект приказа готов. Другая реальность начнется», — уверен Кибовский.

В официальном Порядке учета библиотечных фондов указано, что ветхие, дефектные и устаревшие книги либо направляются в пункты вторичного сырья, либо уничтожаются библиотеками на месте, о чем составляется специальный акт. Если книга списывается потому, что она «непрофильная» для данной библиотеки, то ее передают в обменный фонд, откуда она может поступить в другую библиотеку или на продажу. В октябре 2016 года Минкульт подготовил поправки в порядок учета, по которым списанные старые книги можно в течение шести месяцев безвозмездно передать физическим или юридическим лицам. Если издания окажутся не востребованы, то их отправят на переработку или уничтожат. Непрофильные книги также можно будет раздавать.

В пресс-службе министерства рассказали РБК, что проект приказа о библиотечных фондах прошел антикоррупционную экспертизу и вскоре будет направлен в Минюст. Конкретные сроки вступления документа в силу в Минкульте назвать затруднились.

Год назад столичные власти обещали провести ревизию библиотечных фондов. По их оценкам, число невостребованных книг могло составить 5 млн экземпляров.