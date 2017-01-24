Адвокат Дадина: Позиция уполномоченного по правам человека - «нож в спину»

Статья 212.1 Уголовного кодекса, по которой осудили оппозиционера Ильдара Дадина, «в целом соответствует реалиям сегодняшнего дня», хотя и не лишена недостатков. Об этом 24 января в Конституционном суде заявил представитель уполномоченного по правам человека Иван Соловьев.

С его точки зрения, норма вызывает два вопроса: во-первых, надо понять, любое ли неоднократное нарушение правил митингов должно нести за собой уголовную ответственность. Ведь разные правонарушения несут разную степень опасности для общества.

Во-вторых, омбудсмен сомневается, можно ли использовать материалы, полученные по административным делам против оппозиционеров, в уголовном преследовании. Возможно, существующая формулировка закона нарушает право активистов на судебную защиту.

«Уполномоченным прорабатывается вопрос об усилении защиты прав граждан при производстве по делам об административных правонарушениях, неоднократное совершение которых может привести к возбуждению уголовного дела», – отметил Соловьев.

Адвокат Ильдара Дадина Сергей Голубок охарактеризовал позицию правозащитника словами: «Нож в спину». «Позиция омбудсмена поменялась на ровно противоположную – в сторону отказа от ранее занятой позиции по защите прав человека», – прокомментировал он высказывания Соловьева.

Как позже пояснил Голубок «Фонтанке», бывшая омбудсмен Элла Памфилова в своём докладе за 2015 год упомянула статью 212.1 УК как неконституционную. «Учитывая, что госпожа Москалькова никак не высказывалась об этом законе, мы делали вывод, что она эту точку зрения разделяет. Но сегодня мы узнали об обратном. Представитель уполномоченного по правам человека выступает за права полиции. Это нож в спину правам человека», – подчеркнул юрист.

Напомним, статья 212.1 Уголовного кодекса появилась в 2014 году. Она позволяет давать реальные сроки оппозиционерам, неоднократно нарушившим законодательство о митингах. Ильдар Дадин – первый, кто осуждён по этой статье. Сейчас он отбывает наказание в Алтайском крае.