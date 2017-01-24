Смольный: Мы не требуем немедленного выселения Европейского университета

Выселение Европейского университета из здания на Гагаринской улице в Петербурге не должно нарушить учебу студентов, считают в Смольном. Оно не произойдет ранее завершения судебных разбирательств.

Как поясняют в комитете имущественных отношений, пока выселение Европейского университета из здания на Гагаринской улице, 3, невозможно. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти 19 января запретил Росреестру регистрировать прекращение договора аренды особняка.

«Мы не требуем немедленного выселения университета, учитывая идущий учебный процесс», – пояснили «Фонтанке» в КИО.

Напомним, некоммерческая организация «Европейский университет» арендовала здание на Гагаринской в 2011-м до сентября 2024 года. После проведения проверок КИО уведомил вуз об одностороннем отказе от договора аренды. Причиной стали установка пластиковых окон на дворовых фасадах здания и установка временных перегородок. 9 января университет обратился в суд, требуя признать расторжение договора незаконным. Рассмотрение дела назначено на 15 марта.

Ранее, в декабре 2016 года, Рособрнадзор приостановил лицензию университета. Это решение университет также оспаривает в суде, приостановка заморожена на время разбирательств. Как утверждали эксперты, гонения на вуз связаны с его учредителем — бывшим министром финансов РФ Алексеем Кудриным: с первыми проверками в университет нагрянули одновременно с тем, как его назначили зампредседателя экономического совета при президенте и поручили готовить пакет экономических реформ.