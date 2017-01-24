Россия и Армения договорились о поездках граждан по внутренним паспортам

Россия и Армения подписали межправительственное соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан двух стран, согласно которому граждане России смогут ездить в Армению по внутренним паспортам. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам встречи со своим коллегой из Армении Кареном Карапетяном, передает «РИА Новости».

«Это будет укреплять сотрудничество в такой важнейшей сфере, как гуманитарное сотрудничество», — сказал Медведев.

Карапетян, который находится с визитом в Москве, пригласил Медведева посетить Армению в 2017 году.

О том, что россиянам разрешат посещать Армению по внутренним паспортам, Карапетян сообщал еще в ноябре прошлого года. Он также отмечал, что инициатива поспособствует развитию туризма между Россией и Арменией.