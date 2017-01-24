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24.01.2017 16:12

В Петербурге за год в 4,5 раза увеличилась площадь улиц, где используют гранитную крошку

Площадь использования гранитной крошки при обработке дорожно-транспортной сети Петербурга выросла в 4,5 раза по сравнению с прошлым годом.

Как сообщили «Фонтанке» 24 января в комитете по благоустройству, чиновники вместе с Водоканалом определили 300 дорог и 110 тротуаров, где крошка может быть использована. Однако этой зимой зафиксировано уже 35 переходов температуры через нулевую отметку, и в таких условиях в центре города не образовался нужный для применения крошки снежный накат. Поэтому крошку использовали на периферии — в Пушкинском, Красносельском и Курортном районах, а также несколько раз на Дворцовой площади. При этом даже при таком ограниченном использовании гранитной крошки на дороги города высыпали в 4,5 раза больше, чем прошлой зимой.  

Что касается снегоуборочной техники, то ее количество в Северной столице в этом сезоне не изменилось — 1514 единиц.

Отметим, что за минувшие сутки в травматологические пункты города на Неве обратились 159 человек. Однако к падениям непосредственно на проезжей части и тротуарах относится незначительная доля этих происшествий. В частности, в Выборгском районе из 14 травм только четыре, по официальным данным, были получены из-за гололеда, в Красногвардейском — две из 13, в Красносельском и Кировском — ни одной.


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