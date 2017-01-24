Петиция против передачи Исаакия РПЦ набрала больше 200 тысяч подписей

Число людей, подписавшихся против передачи Исаакиевского собора в распоряжение Русской православной церкви (РПЦ) на портале Change.org, 24 января перевалило за двести тысяч.

Петиция будет доставлена губернатору Петербурга Георгию Полтавченко и президенту РФ Владимиру Путину, когда число подписей достигнет 300 тысяч.

Напомним, решение о передаче собора в пользование РПЦ на 49 лет принял Смольный после того, как в декабре 2016 года к губернатору Георгию Полтавченко обратился патриарх Кирилл.

Это решение вызвало в обществе неоднозначную реакцию и разделило людей на тех, кто «за», и тех, кто «против». К единому мнению не пришли и в Госдуме. Так, против этого выступил председатель комитета по культуре Станислав Говорухин. А вице-спикер Госдумы Петр Толстой добавил к «исаакиевской» истории националистическую нотку, назвав защитников храма продолжателями дела «прадедов, вышедших из-за черты оседлости в 1917 году».