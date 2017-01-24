Ведущий КВН Александр Масляков стал народным артистом Чечни. Соответствующий указ опубликован на сайте главы и правительства республики.

Документ подписал глава Чечни Рамзан Кадыров 18 января, но власти республики сообщили об этом только 24 января, передает «РИА Новости». Из указа следует, что звания народного артиста Чеченской Республики Масляков удостоен «за существенный вклад в развитие эстрадного творчества и культурных связей между народами, деятельность, получившую широкую известность».

В ноябре прошлого года Рамзан Кадыров оценил пародию на себя в исполнении актера Михаила Галустяна на праздничном вечере КВН, который был приурочен к 55-летию организации и предстоящему 75-летию Александра Маслякова. По мнению главы Чечни, пародия была «классная».