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24.01.2017 16:00

В ЦБ рассказали об опасности быстрого снижения ключевой ставки

ЦБ пока не намерен снижать ключевую ставку, чтобы не подорвать доверие инвесторов, заявил глава департамента денежно-кредитной политики Игорь Дмитриев, выступая в Госдуме в ходе круглого стола «Влияние денежной кредитной политики на экономический рост и инфляцию», передает корреспондент РБК.

«Экономика восстанавливается, уровень инфляции беспрецедентно низкий для современной истории, и это открывает пространство для маневра, для снижения ставок», — признал Дмитриев. Однако, предупредил он, поспешные шаги в этой сфере могут привести к отказу населения от сберегательной модели поведения и к потере доверия к политике регулятора.

«Экономика будет расти быстрее, но она не вырастет выше определенного уровня. Дальше мы опять упремся в потолок», — предупредил глава департамента ЦБ.

Рост российской экономики, по словам Дмитриева, может быть связан с внутренними инвестициями и повышением эффективности труда. Для внутренних инвестиций важны сбережения и доверие к финансовой системе.

«Наш (ЦБ) вклад — это низкая, стабильная, предсказуемая инфляция. Это позволяет обеспечить сохранность сбережений и трансформировать их в инвестиции», — отметил Дмитриев.

Дмитриев также рассказал о том, что, согласно последним исследованиям, для развивающихся стран слишком высокая инфляция «уничтожает экономический рост». Если инфляция низкая, то она не вредит и не помогает экономическому росту», — пояснил он.

Что касается роста кредитования, то, по словам Дмитриева, когда экономика сжимается, то спрос на кредитные ресурсы снижается, предприятия не наращивают задолженность.

Ситуация с инфляцией на валютном рынке и в экономике в целом стабилизировалась, признал в ходе круглого стола глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Однако, считает депутат, экономика не растет благодаря чрезмерному укреплению рубля и высоким процентным ставкам. «Несмотря на докапитализацию банков, на которую потратили триллион рублей, мы не видим роста кредитования», — посетовал депутат. По его словам, одна из причин стагнации кредитования в высоких процентных ставках. «Мы рассчитываем, что ЦБ будет более решительно действовать, снижая ключевую ставку», — заявил он.

Источник: РБК


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