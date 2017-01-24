«Ломоносовская» вновь открыта на вход

Сотрудникам метрополитена Петербурга удалось оперативно удалить посторонний предмет, из-за которого днем 24 января встал эскалатор на станции зеленой линии «Ломоносовская».

Как сообщает пресс-служба петербургской подземки, станция «Ломоносовская» в 15:48 была открыта для входа пассажиров. Посторонний предмет извлечен из эскалатора, работающего на спуск.

Напомним, вестибюль закрывали на вход в 15:25 из-за попадания постороннего предмета в механизм эскалатора спуска.