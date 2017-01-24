Александр Невзоров: Толстого надо простить

Публицист и режиссер Александр Невзоров в интервью интернет-каналу [Фонтанка.Офис] заявил, что вице-спикера Госдумы и телеведущего Петра Толстого нужно «понять и простить». Напомним, накануне депутат отметился резким высказыванием в адрес противников передачи Исаакиевского собора, назвав их «внуками и правнуками тех, кто разрушал наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганами в 1917 году».

«Это сильно смахивает на антисемитизм» – такую оценку словам Петра Толстого дал 24 января Александр Невзоров.

Он предположил, что столь резкое высказывание депутата связано с тем, что тот «попал в очень идеологически агрессивную среду Государственной думы».

«Сейчас, вероятнее всего, они будут тщательно зарывать бошки в песок и говорить, что они имели в виду не то. Здесь все понятно, – отметил публицист. – Но раз уж они говорят о том, что кто-то громил их храмы, то храмы эти громили те же православные, представители народа-богоносца. В очередной раз рассказывать нам про трех евреев с маузерами, которые пришли и расстреляли святую православную Русь, – ну, это глупости».

«Православия без антисемитизма не бывает. Это так же невозможно, как щи без капусты. Вспомните Федора Михайловича Достоевского и его прелестные пассажи. И это никуда не делось. А вообще, антисемитизм мне, как человеку без национальности, смешон», – подытожил Невзоров.