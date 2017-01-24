Как найти застройщика, который держит обещания?

Многие ли новостройки в Петербурге сдаются в заявленный срок? На самом деле, компаний, которые держат обещания и завершают строительство вовремя, единицы*

Многие ли новостройки в Петербурге сдаются в заявленный срок? На самом деле, компаний, которые держат обещания и завершают строительство вовремя, единицы.

В декабре 2016 года петербургский Холдинг RBI (входят компании RBI и «Северный город») ввел сразу три новых дома в двух районах города. Это жилой комплекс на углу Пискаревского проспекта и Свердловской набережной, включающий в «Дом на излучине Невы» и дом «Четыре горизонта», а также Дом у Московского TIME на Заозерной улице, рядом с метро «Фрунзенская». Это 116-й, 117-й и 118-й дома, построенные Холдингом RBI за 23 года на рынке. Или, в общей сложности, 1 206 квартир площадью около 73 000 кв. метров!

Инфляция, проблемы с подрядчиками, более строгие требования к застройщикам и более сложные процедуры сдачи домов – вот тренды 2016 года, «благодаря» которым новостройка сегодня может превратиться в долгострой. Не удивительно, что эксперты рекомендуют при покупке квартиры особо внимательно подходить к выбору застройщика и выбирать только проверенную и финансово устойчивую компанию. Каким образом? Если компания на рынке свыше 20 лет, значит, у нее уже есть успешный опыт преодоления экономических кризисов. Если застройщик реализует одновременно несколько проектов и регулярно пополняет земельный банк – значит, у него есть на это внутренние ресурсы. Но лучшая рекомендация – если компания сдает дома в срок. TIME, «Четыре горизонта» и «Дом на излучине Невы» подтверждают статус RBI как одного из самых надежных застройщиков Петербурга.

RBI

Сегодня в трех построенных домах осталось не так много квартир. Но возможность приобрести жилье по выгодной цене, в престижной локации и с красивыми видами из окна пока есть. Например, Дом у Московского TIME интересен не только удачным месторасположением в хорошей транспортной доступности (рядом центр города, Московский проспект и метро). Современная инженерия, подземный паркинг и закрытый двор с индивидуальным ландшафтным дизайном, – его жители смогут пользоваться всеми этими достоинствами настоящего комфорт-класса. А жилой комплекс на Пискаревском проспекте, помимо всего вышеперечисленного, – это еще и потрясающие виды из окна: набережная Невы, Смольный собор, Большеохтинский мост… В Холдинге RBI уверены, что три дома, сданных в декабре 2016 г., станут новым поводом для гордости не только для самих строителей, но и для будущих жителей.

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