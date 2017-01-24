Как найти застройщика, который держит обещания?

Еще
17:31 24.01.2017
Новость часа
16:01
«Ломоносовская» вновь открыта на вход
Пришлите свою новость!
17:21
Объявлены номинанты на премию «Оскар»
17:10
Домодедово предоставит пассажирам возможность вернуть tax free
17:04
Володин назвал декриминализацию побоев «условием для создания крепких семей»
17:00
За удар ручкой в глаз петербуржец заплатит почти два миллиона
16:46
Московские власти раздадут 3 млн приготовленных к утилизации книг
16:38
Адвокат Дадина: Позиция уполномоченного по правам человека - «нож в спину»
16:35
Смольный: Мы не требуем немедленного выселения Европейского университета
16:21
Россия и Армения договорились о поездках граждан по внутренним паспортам
16:15
На Наставников водитель грузовика спас людей, въехав в припаркованные машины
16:12
В Петербурге за год в 4,5 раза увеличилась площадь улиц, где используют гранитную крошку
16:07
Петиция против передачи Исаакия РПЦ набрала больше 200 тысяч подписей
16:06
Масляков стал народным артистом Чечни
16:03
Неустойка за срыв передачи жилья дольщикам может снизиться вдвое
16:01
«Ломоносовская» вновь открыта на вход
16:00
В ЦБ рассказали об опасности быстрого снижения ключевой ставки
15:56
Александр Невзоров: Толстого надо простить
15:45
Станция метро "Ломоносовская" закрыта на вход из-за проблем с эскалатором
15:37
В Мариинском дворце развесили изображения церквей
15:28
Минюст предлагает поправить статью, по которой осудили Дадина
15:20
«ДП»: Пострадавших от заморозки сделок с недвижимостью становится все больше
15:18
Володин пояснил необходимость декриминализировать побои в семьях
15:16
В Петербурге задержан «бомбила» по подозрению в насилии над пассажиркой
15:06
11 февраля на стадионе на Крестовском покажут бесплатное мотошоу
15:03
КРТИ: Водителей, не платящих за парковку, привлекут к ответственности, но попозже
15:00
Роскомнадзор объяснил блокировку поста с цитатой Ремарка
14:58
Олег Басилашвили: Толстой? Да ну его на фиг
14:56
Порошенко назвал нецелесообразным предложение Трампа снять санкции с России
14:50
Прокуратура просит освободить воспитательницу, отправленную в колонию за репост видео
14:43
МЧС: В Петербурге завтра гололедица и похолодание
14:40
Смена расчетного счета не спасла миллионы перевозчика в Петербурге
14:29
Замдиректора московской школы Изюмов ответил на обвинения в домогательствах
14:25
За рухнувший на женщину с ребенком балкон глава ТСЖ в Купчино заплатит 4 млн
14:14
Генпрокуратура отказалась считать уголовное наказание за митинги неконституционным
14:11
Meridian Capital застроит бывший «Петмол» семиэтажными домами
14:07
Володин готов помирить евреев с Толстым
13:55
Барщевский об уголовном наказании за митинги: Неаккуратненько получилось
13:48
СМИ нашли сходства в заявлениях Трампа и Ким Чен Ына
13:42
Кремль ответил на сообщения об отдыхе губернатора Приморья в Дубае
13:35
Порошенко поблагодарил Финляндию за поддержку антироссийских санкций
13:30
В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве, которого искали через Интернет
13:28
В Петербурге в тонне сладкого перца нашли опасного вредителя
13:26
Сенатор Клишас в КС: Реальные сроки за нарушения на митингах способствуют свободе собраний
13:19
Володин - о черте оседлости: Этот термин применялся к каторжанам
13:10
Плата за обучение в Финляндии отпугнула почти половину иностранных абитуриентов
13:02
Британский суд потребовал голосования в парламенте о начале выхода из ЕС
12:45
В Петербурге невролога будут судить за липовую инвалидность
12:40
Власти Германии прокомментировали слова Трампа о снятии санкций с РФ
12:34
В Петербурге адвоката арестовали по подозрению в вымогательстве миллиона
12:33
Дорожные работы блокируют проезд по Кантемировской
12:27
В России возобновят съемки мультфильма «Малыш и Карлсон»
12:14
ЦБ зафиксировал в России рекордное число поддельных долларов
12:07
СМИ узнали о повреждениях у переброшенных в Польшу американских танков
12:00
На станции в Ефимовском мужчину задавил поезд
11:50
Мизулина: За растление детей нужно сажать пожизненно
11:42
Редактора шоу Saturday Night Live отстранили от работы за шутку о сыне Трампа
11:40
Адвокат Дадина в КС: С тем же успехом можно приравнять к уголовному деянию переход на красный свет
11:25
Один из десяти изъятых в Москве детей вернулся в приемную семью
11:19
Ломоносовский педофил выйдет из колонии в 86 лет
11:13
Актера уволили из театра за мат на спектакле «Конек-Горбунок»
11:05
Минтранс Финляндии отказался от проекта платных дорог
10:59
Петербуржец при обыске выпрыгнул в окно и разбился
10:51
КС не разрешил Дадину лично участвовать в его процессе
10:45
В Петербурге с начала сезона гриппа умерли от болезни уже трое
10:41
Адвокаты Дадина требуют его личного участия в заседании КС
10:39
«Квадрат»: На рынке новостроек Петербурга выдался «запретительный» январь
10:33
Реконструкция Тучкова моста выполнена почти на 30 процентов
10:27
Петербуржца будут судить за стрельбу из ружья по музею
10:21
В Хельсинки открывается гуманитарная конференция ООН по Сирии
10:16
В Москве хотят прерывать эфир радиостанций для требования пропустить скорую помощь
Предыдущие новости
Архив материалов
Строительство
Версия для печати
24.01.2017 15:40

Как найти застройщика, который держит обещания?

Многие ли новостройки в Петербурге сдаются в заявленный срок? На самом деле, компаний, которые держат обещания и завершают строительство вовремя, единицы*
Как найти застройщика, который держит обещания?
RBI

Многие ли новостройки в Петербурге сдаются в заявленный срок? На самом деле, компаний, которые держат обещания и завершают строительство вовремя, единицы.

В декабре 2016 года петербургский Холдинг RBI (входят компании RBI и «Северный город») ввел сразу три новых дома в двух районах города. Это жилой комплекс на углу Пискаревского проспекта и Свердловской набережной, включающий в «Дом на излучине Невы» и дом «Четыре горизонта», а также Дом у Московского TIME на Заозерной улице, рядом с метро «Фрунзенская». Это 116-й, 117-й и 118-й дома, построенные Холдингом RBI за 23 года на рынке. Или, в общей сложности, 1 206 квартир площадью около 73 000 кв. метров!

Инфляция, проблемы с подрядчиками, более строгие требования к застройщикам и более сложные процедуры сдачи домов – вот тренды 2016 года, «благодаря» которым новостройка сегодня может превратиться в долгострой. Не удивительно, что эксперты рекомендуют при покупке квартиры особо внимательно подходить к выбору застройщика и выбирать только проверенную и финансово устойчивую компанию. Каким образом? Если компания на рынке свыше 20 лет, значит, у нее уже есть успешный опыт преодоления экономических кризисов. Если застройщик реализует одновременно несколько проектов и регулярно пополняет земельный банк – значит, у него есть на это внутренние ресурсы. Но лучшая рекомендация – если компания сдает дома в срок. TIME, «Четыре горизонта» и «Дом на излучине Невы» подтверждают статус RBI как одного из самых надежных застройщиков Петербурга.

RBI
RBI

Сегодня в трех построенных домах осталось не так много квартир. Но возможность приобрести жилье по выгодной цене, в престижной локации и с красивыми видами из окна пока есть. Например, Дом у Московского TIME интересен не только удачным месторасположением в хорошей транспортной доступности (рядом центр города, Московский проспект и метро). Современная инженерия, подземный паркинг и закрытый двор с индивидуальным ландшафтным дизайном, – его жители смогут пользоваться всеми этими достоинствами настоящего комфорт-класса. А жилой комплекс на Пискаревском проспекте, помимо всего вышеперечисленного, – это еще и потрясающие виды из окна: набережная Невы, Смольный собор, Большеохтинский мост… В Холдинге RBI уверены, что три дома, сданных в декабре 2016 г., станут новым поводом для гордости не только для самих строителей, но и для будущих жителей.

"На правах рекламы"


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
MASTER Серебристый бульвар 19
24.01.2017 17:24

MASTER Серебристый бульвар 19: работы на этапе котлована выполнены на 70 %

Компания MASTER девелопмент завершает строительные работы на этапе котлована по возведению жилого дома MASTER Серебристый бульвар 19.
ЖК «Образцовый квартал 2»
20.01.2017 17:40

ЖК «Образцовый квартал 2» аккредитован в Связь-Банке

ЖК «Образцовый квартал 2» строится в рамках Проекта «На Царскосельских холмах» в Пушкинском районе Петербурга.
ЖК "Малая Невка"
20.01.2017 17:39

Ленстройтрест построит на Петровском острове два жилых комплекса бизнес-класса

Группа компаний «Ленстройтрест» начинает строительство двух жилых комплексов классов «А» и «В» на Петровском острове. Получены разрешения на возведение многоквартирных жилых домов на Петровской косе.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Минтруд и Минстрой обсуждают снижение льготной ставки ипотеки для семей с детьми до 8%
В Петербурге за счет бюджета открываются два детсада
2016 год показал спрос на бизнес-класс и апартаменты
Депутат-строитель решил сменить комиссию в ЗакСе Петербурга
30 тысяч семей Северо-Запада приобрели жилье в кредит от Сбербанка по программе господдержки
Смольный отклонил все поправки девелоперов в Правила землепользования
Смольный: «Плаза Лотос групп» претендует на участок в Таврическом переулке
Продажи жилья «Группы ЛСР» за год выросли на 29 процентов
ГК «Эталон»: В 2017-м цены на новостройки вырастут на 9-10%
ГК «Эталон» в 2016-м увеличила продажи жилья на 35%
Как найти застройщика, который держит обещания?
Отмена ипотеки с господдержкой: катастрофы не ожидается
Как рынок новостроек вырос на 30%
Застройщики подали заявки без правил
Зачем арт-кластеры Петербургу?
О2 взялась за стихийное строительство
Газпром-бург
Верховный суд построят по образцу резиденций
Как узаконить студию в центре Петербурга
Власть сдала обманутых дольщиков
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Викторина: Обожаю эскимо - лезет в рот оно само!

Сторонников Ильдара Дадина не пускают в Конституционный суд

Не торопись, скользко!

Жилой район в Китае подняли на воздух за 10 секунд

Радиевый институт им. В.Г. Хлопина.

"Петербургский радий" и первый в Европе циклотрон

Турецкие пенсионеры прокатились с горки на тазиках после снегопада

Новости компаний
MASTER Серебристый бульвар 19
24.01.2017 17:24
MASTER Серебристый бульвар 19: работы на этапе котлована выполнены на 70 %
Компания MASTER девелопмент завершает строительные работы на этапе котлована по возведению жилого дома MASTER Серебристый бульвар 19.
ЖК «Образцовый квартал 2»
20.01.2017 17:40
ЖК «Образцовый квартал 2» аккредитован в Связь-Банке
ЖК «Образцовый квартал 2» строится в рамках Проекта «На Царскосельских холмах» в Пушкинском районе Петербурга.
ЖК "Малая Невка"
20.01.2017 17:39
Ленстройтрест построит на Петровском острове два жилых комплекса бизнес-класса
Группа компаний «Ленстройтрест» начинает строительство двух жилых комплексов классов «А» и «В» на Петровском острове. Получены разрешения на возведение многоквартирных жилых домов на Петровской косе.
ГК «Эталон»
19.01.2017 16:31
Строители ЛенСпецСМУ залили первый бетон «Дома на Обручевых»
19 января 2017 года на строительной площадке ЛенСпецСМУ (входит в ГК «Эталон») в Калининском районе Санкт-Петербурга в присутствии руководства компании был залит первый бетон «Дома на Обручевых».
«КВС»
19.01.2017 13:59
Банк «Санкт-Петербург» снизил ипотечные ставки для клиентов компании «КВС»
Группа компаний «КВС» и Банк «Санкт-Петербург» объявляют о старте совместной программы, направленной на повышение доступности жилья в новостройках компании.
ГК «ЦДС»
18.01.2017 16:13
Губернатор Ленобласти открыл школу в селе Павлово
Губернатор 47-го региона Александр Дрозденко торжественно открыл общеобразовательную школу на 600 мест в селе Павлово Всеволожского района Ленинградской области.
«ЮИТ Санкт-Петербург»
18.01.2017 11:45
ЮИТ запускает в России кампанию «100 Добрых Дел»
Концерн ЮИТ запускает в России уникальную кампанию «100 Добрых Дел», суть которой заключается в том, чтобы за счет ресурсов ЮИТ оказать помощь людям в виде совершения небольших по масштабу дел, которые осуществляются на общее благо для улучшения повседневной жизни.
«Арсенал-Недвижимость»
17.01.2017 12:14
В ЖК «Солнечный» введен в эксплуатацию дом №7
Получено разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса №7 квартала «Солнечный». Дом рассчитан на 180 квартир, общая площадь которых составляет почти 8 900 кв.м.
NEWПИТЕР
16.01.2017 15:43
В жилом квартале NEWПИТЕР открылся новый детский сад
На территории жилого квартала NEWПИТЕР состоялось торжественное открытие детского сада на 145 мест, который был построен компанией «Строительный трест» - лидером кирпичного домостроения Петербурга – по программе «Социальные объекты в обмен на налоги».
«Главстрой-СПб»
16.01.2017 13:00
В жилом комплексе «Северная долина» открылся каток
Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», и СПАО «Ингосстрах» открыли каток на территории жилого комплекса «Северная долина» в Выборгском районе Санкт-Петербурга.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.