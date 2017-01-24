Станция метро "Ломоносовская" закрыта на вход из-за проблем с эскалатором

Станцию метро "Ломоносовская" в Петербурге днем 24 января закрыли на вход из-за постороннего предмета, застрявшего в эскалаторе.

Как сообщает пресс-служба петербургского метрополитена, в 15:25 была закрыта для входа пассажиров станция метро "Ломоносовская".

Причиной стало попадание постороннего предмета в механизм эскалатора, работающего на спуск. При том, что третий эскалатор станции сейчас на ремонте, было принято решение закрыть вход на "Ломоносовскую". На выход станция работает в обычном режиме.