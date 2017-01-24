В Мариинском дворце развесили изображения церквей

В стенах городского парламента развесили изображения церквей. Порядка 40 графических рисунков появились в Мариинском дворце в рамках выставки «Новгород. Старое и новое». Авторы рисунков – студенты Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица.

Как говорится в сообщении пресс-службы Законодательного собрания, выставку сегодня открыл спикер Вячеслав Макаров. «Благодаря студентам академии мы получили возможность взглянуть на жемчужину русских городов глазами современной молодежи, почувствовать связь поколений», – заявил он на открытии выставки.