Минюст предлагает поправить статью, по которой осудили Дадина

Статья 212.1 Уголовного кодекса, по которой осудили оппозиционера Ильдара Дадина, в некоторых формулировках «требует совершенствования». Об этом 24 января в Конституционном суде заявила представитель министерства юстиции Мария Мельникова.

«Примечание к статье допускает неопределённость толкования. Использованные в нём формулировки “ранее”, “в течение” не позволяют однозначно оценить, когда может наступить уголовная ответственность. Возникают вопросы и о том, будет ли гражданин (получивший уголовное наказание за неоднократное нарушение правил митингов – Прим. ред.) в случае дальнейших нарушений привлекаться к административной или уголовной ответственности», – отметила Мельникова.

Однако она добавила, что в целом статья 212.1 УК соответствует Конституции.