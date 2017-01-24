Минюст предлагает поправить статью, по которой осудили Дадина
Статья 212.1 Уголовного кодекса, по которой осудили оппозиционера Ильдара Дадина, в некоторых формулировках «требует совершенствования». Об этом 24 января в Конституционном суде заявила представитель министерства юстиции Мария Мельникова.
«Примечание к статье допускает неопределённость толкования. Использованные в нём формулировки “ранее”, “в течение” не позволяют однозначно оценить, когда может наступить уголовная ответственность. Возникают вопросы и о том, будет ли гражданин (получивший уголовное наказание за неоднократное нарушение правил митингов – Прим. ред.) в случае дальнейших нарушений привлекаться к административной или уголовной ответственности», – отметила Мельникова.
Однако она добавила, что в целом статья 212.1 УК соответствует Конституции.
Справка:
Ильдар Дадин - первый россиянин, осуждённый по статье 212.1 УК, разрешающей давать реальные сроки оппозиционерам, совершивших «неоднократные» нарушения на митингах. Активиста в 2014 году четырежды задержали на несанкционированных пикетах и митингах в Москве. Это были мирные выступления в защиту фигурантов «болотного дела», собрания с антиправительственными лозунгами, кроме того, Дадин с семью сторонниками перекрыл Мясницкую улицу с плакатом «Вчера - Киев, завтра - Москва».
В декабре 2015 года Басманный районный суд признал Дадина виновным в неоднократных нарушениях правил проведения митингов. Активиста приговорили к трём годам в колонии общего режима, но затем срок снизили до 2,5 лет.
В ноябре 2016 года Дадин заявил о пытках, которым подвергался в исправительной колонии №7 в карельском городе Сегежа. После этого активист пропал. Только 8 января стало известно, что оппозиционера перевели в исправительную колонию №5 в Алтайском крае.
В 2016 году Дадин подал в Конституционный суд жалобу на статью 212.1 УК.