Володин пояснил необходимость декриминализировать побои в семьях

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что под декриминализацию должны попадать конфликтные ситуации, возникающие в семьях, в результате которых был принесен легкий вред здоровью. Об этом он рассказал РБК.

​«Речь идет о нанесении человеку вреда, но если этот вред не повлек за собой никаких последствий, это если где-то ссадины, или если где-то синяк поставил брат своему брату, или возникли какие-то проблемы между супругами», — сказал он.

Необходимость принятия закона Володин мотивировал тем, что правительству «нужно защитить семью», «нужно делать все, чтобы семьи были крепкими, чтобы не было конфликтов, но если была ошибка, то ее надо исправить».

Ранее, 11 января, Государственная дума в первом чтении большинством голосов одобрила законопроект «Единой России» о декриминализации побоев в семье. Инициатива предполагает смягчить наказания, которые предусмотрены ст.116 УК РФ (побои), с уголовной до административной ответственности.

Согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян осуждают физическое насилие, но поддерживают инициативу смягчить наказание за первый случай нанесения побоев (59% респондентов).