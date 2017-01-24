В Петербурге задержан «бомбила» по подозрению в насилии над пассажиркой

Частный извозчик, по версии следствия, надругавшийся над пассажиркой в Приморском районе Петербурга, задержан 24 января. Им оказался 34-летний мужчина.

Как сообщает пресс-служба СК РФ по городу, сотрудники ведомства совместно с полицией задержали подозреваемого 24 января — на следующий день после обращения пострадавшей. По версии следствия, подозреваемый ночью 23 января «подобрал» девушку, но до места назначения не довез. Припарковав автомобиль на территории Орловского карьера, недалеко от одного из домов по Шуваловскому проспекту, вооруженный ножом мужчина изнасиловал пассажирку и отнял у нее наличные в валюте.

В ближайшее время подозреваемому должны предъявить обвинение и избрать меру пресечения.