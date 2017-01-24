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24.01.2017 15:03

КРТИ: Водителей, не платящих за парковку, привлекут к ответственности, но попозже

Водителей, которые не платят за парковку в зонах платной парковки в центре, привлекут к ответственности, но не прямо сейчас, а позже, заявляют в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Как сообщает пресс-служба ведомства, с 11 по 20 января 2017 года сотрудники комитета сопоставили данные реестров о неоплате парковки за последние два месяца с информацией о водителях, имеющейся у УФССП.

Выяснилось, что данные УФССП для привлечения водителей к ответственности использовать нельзя, так как подавляющее большинство «карточек» приставов содержат неполные сведения о владельцах авто, необходимые для администрирования правонарушений за неоплату парковки. Кроме того, УФССП имеет доступ к персональным данным только тех петербургских автомобилистов, в отношении которых возбуждено исполнительное производство.

Поэтому руководство КРТИ решило отложить привлечение водителей к ответственности за неоплату парковки до тех пор, пока не будет получен доступ к персональным данным всех автомобилистов в полном объёме.

Для этого, возможно, будут заключены соглашения с обладателями более полных баз данных о владельцах авто. Кроме того, в КРТИ хотят внести в Госдуму РФ проект изменений в КоАП РФ, в соответствии с которым органы власти смогут получать данные о владельцах транспортных средств от полиции.

Срок давности для привлечения к ответственности за неоплату парковки составляет 2 месяца.


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