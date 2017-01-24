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24.01.2017 15:06
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11 февраля на стадионе на Крестовском покажут бесплатное мотошоу

Первое массовое мероприятие на новом стадионе на Крестовском острове в Петербурге состоится 11 февраля. 10 тысяч зрителей смогут посмотреть часовое мотошоу.

Как сообщили в пресс-службе вице-губернатора Игоря Албина, мероприятие будет бесплатным. Задача города — протестировать навигацию, пропускную систему арены, оценить, как быстро зрители заполняют и покидают трибуны, выезжают с парковок.

Возможно, на первом мероприятии даже откроются продажа сувениров и общепит. Это тоже необходимо для оценки потоков зрителей, объяснили чиновники.

Организатором мотошоу выступает «Городской центр размещения рекламы». Учреждение уже создало сайт для регистрации зрителей. Однако пока выдача билетов закрыта.

До конца февраля Смольный рассчитывает провести еще одно тестирование стадиона на Крестовском острове. В нем смогут принять участие уже 30 тысяч человек. Предварительная дата мероприятия — 22 февраля.

Стадион на Крестовском острове был сдан в эксплуатацию 30 декабря 2016 года. Генподрядчик «Метрострой» продолжит пуско-наладку систем стадиона и установку оборудования до конца марта 2017 года. В апреле на площадке должны пройти первые матчи ФК «Зенит», а в июне – июле — матчи Кубка конфедераций. Арена рассчитана на 68 тысяч зрителей.

По подсчетам «Фонтанки», на строительство стадиона за 10 лет ушло около 48 млрд рублей. После этого вице-премьер Виталий Мутко заявил, что адаптация арены к чемпионату мира потребует еще 1,5 – 2 млрд.

 

 


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