Роскомнадзор объяснил блокировку поста с цитатой Ремарка

Причиной блокировки Роспотребнадзором страницы блога в социальной сети Tumblr с постом, который содержал цитату из романа «Три товарища» писателя Эриха Марии Ремарка, было название блога. Об этом заявил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский на своей странице в Facebook, отвечая на вопросы о блокировке поста.

По его словам, заголовок блога описывает «способ совершения самоубийства».

Портал «Роскомсвобода» сообщал, что Роспотребнадзор заблокировал доступ к посту с цитатой Ремарка, где автор сравнивал жизнь с болезнью. Пост был заблокирован с 20 января 2017 года, а решение о блокировке было принято 16 января 2017 года.