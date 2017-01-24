Олег Басилашвили: Толстой? Да ну его на фиг

Народный артист СССР Олег Басилашвили прокомментировал высказывание вице-спикера Госдумы, телеведущего Петра Толстого о противниках передачи Исаакиевского собора, которые, по словам депутата, являются «внуками и правнуками тех, кто разрушал наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганами в 1917 году».

«Я должен сказать только одно, – заявил в интервью для интернет-канала [Фонтанка.Офис] Олег Басилашвили, – В нашей Конституции, по-моему, записано, что разжигание межнациональной вражды карается законом, и, мне кажется, надо подумать о том, чтобы воздействовать как-то на этого человека по закону. Будет ли он привлечен к ответственности за такие слова? Должен быть привлечен, но будет ли – не знаю».

«Я с Толстым с этим брезгую даже разговаривать. Это омерзительно. Он раздувает ужас, страх и ненависть. Да ну его на фиг», – подытожил свой комментарий актер.

Также Олег Басилашвили озвучил свое мнение относительно ситуации с передачей Исаакиевского собора Русской православной церкви: «Это буря в стакане воды. У нас и без того огромное количество проблем в стране, начиная от беспризорных детей и заканчивая низкими зарплатами и пенсиями. Одни говорят, что собор будет принадлежать Церкви, которая займется его сохранением и содержанием. Это одно дело. Другие говорят, что это будет делать город. Как на самом деле будет, непонятно», – отметил народный артист.