Порошенко назвал нецелесообразным предложение Трампа снять санкции с России

Предложение Дональда Трампа о возможной отмене санкций против России в связи с ее борьбой против терроризма на Ближнем Востоке является нецелесообразным. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, передает Reuters. По его мнению, санкции против России остаются эффективным инструментом для изменения ситуации в конфликте на востоке страны.

«Мы не видим никакой связи между возможным прогрессом на Ближнем Востоке и ситуацией на Украине», — заявил Порошенко. Как полагает украинский президент, санкции остаются единственным эффективным методом для того, чтобы «мотивировать Россию и президента Путина оставаться за столом переговоров».

Ранее новый президент США Дональд Трамп сообщил о возможности снятия санкций с России в том случае, если Москва окажет поддержку американским войскам в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке.

«Если Россия действительно помогает нам, зачем кому-то вообще нужны санкции?» — заявил Трамп в интервью The Wall Street Journal.