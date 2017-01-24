Прокуратура просит освободить воспитательницу, отправленную в колонию за репост видео

Прокуратура Курганской области просит суд изменить приговор воспитательнице детского сада Евгении Чудновец, в соответствии с которым ей назначено 6 месяцев лишения свободы за распространение порнографии путем репоста видео на странице в соцсети, сообщил РАПСИ адвокат Алексей Бушмаков.

Как следует из материалов дела, Чудновец на своей странице "ВКонтакте" опубликовала видео, на котором изображен малолетний ребенок в обнаженном виде. "Это было чужое видео, она сделала репост, чтобы привлечь внимание общественности к тому, что происходит в детских лагерях. В итоге ее обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 242.1 ("Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних"). Прокурор на прениях просил приговорить Чудновец к пяти годам лишения свободы, а сейчас обжаловал назначенные полгода", – рассказал Бушмаков.

По словам адвоката, прокурор в своем представлении просит судебную коллегию по уголовным делам Курганского областного суда назначить осужденной другое наказание, не связанное с лишением свободы. Дата заседания пока не назначена.

"Чудновец во время судебного следствия находилась под подпиской о невыезде, но в день приговора по решению суда была взята под стражу. Сейчас она – мать малолетнего ребенка, находится в следственном изоляторе", – рассказал собеседник агентства.