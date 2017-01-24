Смена расчетного счета не спасла миллионы перевозчика в Петербурге

Крупный российский автомобильный перевозчик грузов из Петербурга, задолжавший взыскателям больше трех миллионов, попытался спрятать финансы. Однако новый расчетный счет не помог транспортной компании избежать ответственности.

Как сообщают в пресс-службе УФССП по Петербургу, задолженность ООО «ТранКо» к 2017 году достигла 3 миллионов 110 тысяч рублей. Чтобы подтолкнуть компанию рассчитаться с долгами, приставы Куйбышевского отдела Центрального района арестовали принадлежащий организации грузовик. Благодаря этому трое граждан, которых суд признал потерпевшими, получили 1,4 миллиона рублей компенсации морального вреда. Компания, видимо, на этом решила остановиться и не выплачивать еще 1,7 миллиона оставшимся взыскателям – юридическим лицам, в числе которых ГИБДД. Однако приставы, в надежде получить весь долг, еще раз проверили расчетные счета организации и выяснили, что компания-должник успела открыть новый.

Именно с него представители власти списали не только оставшуюся сумму задолженности, но и исполнительный сбор в размере 165 тысяч рублей за неисполнение судебного решения в установленный законом срок.