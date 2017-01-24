МЧС: В Петербурге завтра гололедица и похолодание

В Петербурге к середине недели продолжится снижение температуры, а гололедица усугубится: замерзнет то, что еще не замерзло.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на синоптиков, в среду, 25 января, в городе ожидается гололед. Ночью местами небольшой снег. Ветер ночью переменный слабый, днем южный, юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха днем составит -7...-9 градусов, ночью до -13 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

Напомним, сильная гололедица на дорогах Петербурга образовалась в последние дни из-за температурных "качелей": на выходных было относительно тепло, но уже сегодня, 24 января, температура пошла на понижение. Очевидно, что в ближайшие дни ситуация будет только усугубляться.