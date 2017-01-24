Замдиректора московской школы Изюмов ответил на обвинения в домогательствах

Заместитель директора московской «Лиги школ» Николай Изюмов, которого выпускники обвинили в домогательствах к ученикам, прокомментировал скандал. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Я могу говорить исключительно за себя. Я оцениваю это все как клевету», — прокомментировал обвинения Изюмов.

По его словам, об этих обвинениях он узнал еще в 2015 году, когда бывшие выпускники пришли в школу и предъявили руководству обвинения в сексуальных домогательствах. Они потребовали от руководства уволиться. Николай Изюмов проработал в этой школе с 1994 года по 2015 год.

23 января издание Meduza опубликовало материал, в котором бывшие ученики «Лиги школ» рассказали о сексуальных домогательствах со стороны директора школы Сергея Бебчука и его заместителя Николая Изюмова. Издание сообщило, что ему стало известно о более чем 20 эпизодах сексуального насилия и домогательств со стороны Бебчука и Изюмова. По информации издания, Бебчук возил девочек-подростков к себе на дачу в деревне Боброво. Выпускницы также рассказали о домогательствах на территории школы, дома у Бебчука и Изюмова, а также во время школьных походов и отдыха в лагере «Поречье».

Следственный комитет России начал проверку после публикации издания.