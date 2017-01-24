За рухнувший на женщину с ребенком балкон глава ТСЖ в Купчино заплатит 4 млн

Суд Петербурга признал виновным бывшего председателя правления ТСЖ «Веста» Андрея Казакова в обрушении фрагмента балкона в Купчино на женщину с ребенком в мае прошлого года.

Как сообщили 24 января в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу, судебный процесс касался событий 11 мая 2016 года, когда на 31-летнюю женщину с ребенком перед парадной дома №7/1 по улице Ярослава Гашека с двенадцатого этажа упал фрагмент облицовочной плиты. Местная жительница получила серьезные травмы и была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Следствие обвинило в ЧП главу ТСЖ в Купчино, который знал о дефектах ограждений балконов дома на Гашека, однако якобы не отреагировал на поступающие предупреждения.

Уголовное дело приобрело федеральный масштаб, расследование под личный контроль взял председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. При этом по распоряжению главы Фрунзенского района в Купчино вне очереди обследовали фасады и балконы всех многоквартирных домов данной серии. К тому времени выяснилось, что дом на Ярослава Гашека не ремонтировали с 1975 года.

Казакову предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Предполагалось, что максимальный срок, который может получить бывший председатель ТСЖ, – 6 лет лишения свободы. Однако суд переквалифицировал дело: он признал Казакова виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и ограничил свободу осужденного на два года (то есть, по сути, жилищник остался на воле). Помимо этого, глава товарищества обязан заплатить пострадавшей компенсацию морального вреда, которую оценили в четыре миллиона рублей.