Генпрокуратура отказалась считать уголовное наказание за митинги неконституционным

Генеральная прокуратура отказывается считать статью 212.1 Уголовного кодекса, разрешающую давать реальные сроки за митинги, нарушающей Конституцию. Об этом сегодня с трибуны Конституционного суда заявила полномочный представитель надзорного ведомства Татьяна Васильева.

Норма помогает «обеспечить индивидуализацию юридической ответственности» и позволяет оппозиционерам «предвидеть правовые последствия своих действий и изменить свое поведение», подчеркнула Васильева. Хотя статья УК содержит недостатки, признавать её неконституционной нет оснований, считает спикер.

Напомним, утром 24 января пресса распространила заранее поступивший в КС отзыв Генпрокуратуры о спорной норме. В нём замгенпрокурора Владимир Малиновский фактически встаёт на сторону заявителя по делу – активиста Ильдара Дадина. «Неоднократность совершения правонарушений не может рассматриваться как обстоятельство, повышающее степень опасности таких действий до уровня, характерного для преступлений», – например, отметил Малиновский.

Расхождение с позицией коллеги Татьяна Васильева объяснила тем, что «цитирование представленного в КС документа было проведено некорректно». Кроме того, журналисты ссылались на позицию Генпрокуратуры, сформулированную в 2014 году, когда принимался спорный закон. Теперь мнение надзорного ведомства изменилось.