Meridian Capital застроит бывший «Петмол» семиэтажными домами

Компания «Формат», входящая в структуру фонда Meridian Capital, разработала новый проект строительства жилого комплекса на территории бывшего молокозавода на пересечении Московского проспекта и набережной Обводного канала в Петербурге. Инвестор понизил высотность застройки.

Как рассказал «Фонтанке» Никита Явейн, глава «Студии 44», проектировавшей комплекс, внутри каре бывшего скотопригонного двора разместятся жилые дома со скатной кровлей и детский сад. Высота комплекса составит 23 метра по карнизу и 28 метров по коньку. Здания построят на едином фундаменте, в котором разместится подземный паркинг. Площадь участка застройки — 3,3 га.

«Это будет комплекс с двумя дворами. Фасады выполнены в петербургском, неоклассическом стиле с галереей на верхних уровнях и колоннадами», – рассказал 24 января Никита Явейн.

В прошлом году эскиз застройки одобрил Градсовет на заседании, закрытом от прессы.

«Наверное, впервые в истории проект был поддержан единогласно», – говорит архитектор.

В июне 2016 года эскиз застройки согласовал комитет по охране памятников, а в июле — комитет по градостроительству и архитектуре.

В декабре прошлого года «Формат» обратился за разрешением на строительство комплекса в Госстройнадзор. Однако пока согласование не получено.

Ранее Meridian Capital планировал застроить бывший «Петмол» домами высотой до 33 метров современной архитектуры. Площадь жилья должна была составить 40 тысяч кв. м. В процессе проектирования высота зданий была снижена.

Новые дома разместятся на месте бывшего молочного завода 1930-х годов постройки. Корпуса по периметру, построенные в 1821-1825 годах для скотопригонного двора, сохранят. Проект разработал Иосиф Шарлемань. Здания являются федеральным памятником.