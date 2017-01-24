Володин готов помирить евреев с Толстым

Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказал готовность обсудить с главой Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александром Бородой высказывания вице-спикера нижней палаты парламента Петра Толстого о людях «из-за черты оседлости», разрушающих православные храмы, сообщает ТАСС.

«Если есть необходимость проведения встреч по этому вопросу, тем более у нас постоянный контакт с Федерацией еврейских общин, дружеские отношения с руководством, с теми, кто представляет эти общины, в этом проблемы как раз не будет», — сказал политик.

Он заявил, что выпады в сторону любой отдельно взятой национальности или народности недопустимы и нельзя «проходить мимо» этого и не пресекать.

«Нужно взять и прочитать в прямом изложении, что же говорил наш коллега. Что касается позиции тех, кто увидел в этом оскорбление в свой адрес, тогда надо просто понять, какие квалифицирующие признаки они увидели в этом заявлении», — резюмировал спикер.

Ранее Борода назвал Толстого безответственным разжигателем антисемитских кампаний, а его слова — «старым и лживым антисемитским мифом». Он добавил, что основную массу тех, кто разрушал храмы, составляли рабочие и крестьяне, а не мифические «выскочившие из-за черты оседлости с наганами», сообщает «Интерфакс».

Напомним, накануне Толстой на конференции в ТАСС по поводу дискуссии о передаче Исаакиевского собора в ведение РПЦ заявил, что «люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в 17-м году, сегодня, работая в разных других очень уважаемых местах — на радиостанциях, в законодательных собраниях – продолжают дело своих дедушек и прадедушек».