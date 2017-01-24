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24.01.2017 14:04
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Куда завезет Uber «налог на Google»

Часть водителей отказывается от сотрудничества с Uber (из-за необходимости вести бухгалтерию, т.к. с 1 января надо платить «налог на Google»). Чтобы не потерять партнеров, компании придется увеличить цену на поездку, считают участники рынка.

О том, что Uber только за январь лишился трети своих партнеров, сообщила председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. Причиной стал так называемый «налог на Google», принятый Госдумой. Теперь иностранные компании, оказывающие в России электронные услуги без образования юрлица, обязаны с 1 января 2017 года платить налог на добавленную стоимость (НДС). В случае с Uber ее налоговыми агентами стали партнеры сервиса.

По словам Зариповой, ее подсчеты основываются на данных конкурирующих сервисов, в частности «Яндекс.Такси» и GetTaxi. Таксисты обычно работают сразу с тремя агрегаторами, и поскольку сейчас сотрудничать с Uber стало менее выгодно, водителей у других сервисов стало больше, пояснила она «Фонтанке».

«Мы ощущаем резкий приток водителей из Uber не только в Санкт-Петербурге, но и по всей России», – подтвердил руководитель отдела развития регионов «Яндекс.Такси» Алексей Федотов, хотя точную цифру «перебежчиков» не назвал. От GetTaxi на момент публикации комментариев не поступило.

В пресс-службе Uber приведенные экспертами цифры не прокомментировали, но заверили, что компания продолжает сотрудничество с партнерами в «обычном режиме». В разосланном после новогодних каникул письме (есть в распоряжении «Фонтанки») сообщается, что НДС в 18% облагается не вся сумма, которую платит пассажир, а только та комиссия, которую получает зарегистрированная в Нидерландах компания Uber B.V. от партнеров (20-25% от стоимости заказа в зависимости от региона), причем Uber обязуется возместить водителям эти расходы. Это значит, что для самих водителей и их пассажиров ничего измениться не должно – получив от пассажира деньги, Uber оставит себе 20-25% в зависимости от региона, еще 5-10% заберет партнер. Таким образом, доход водителя, как прежде, будет варьироваться от 75 до 65% от суммы, оплаченной клиентом.

Однако дискуссии на профильных форумах таксистов говорят о другом. К примеру, водители-частники жалуются, что посредники начали увеличивать размер взимаемой комиссии, что привело к снижению их доходов. А индивидуальные предприниматели, подключенные к сервису напрямую, и компании-партнеры бурно обсуждают сложности ведения бухгалтерии и дополнительные расходы, с этим связанные.

«18% от комиссии Убер...... А сумма этой комиссии везде разная: в платежной ведомости одна в "партнерском счете" другая, а "компенсировали" третью.....Побывал сегодня в Валютном контроле Сбербанка........, сейчас оформляю заявление и пр., короче еще будут дополнительные расходы, причем не малые», – пишет один из участников форума taxiuber.ru (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.).

Компании-партнеры, опрошенные «Фонтанкой», подтвердили, что начали получать от Uber компенсации, однако признают, что некоторые посредники все же начали наживаться на таксистах и взимать 18% НДС с их заработка. «Такие компании мотивируют свои действия новыми поправками в законе, но, на самом деле, они пользуются незнанием водителей», – комментирует Сергей Муравьев, генеральный директор ООО «Эверест 8800» (партнер Uber по подбору водителей). По его словам, «Яндекс.Такси» и GetTaxi, вероятно, воспользуются сложившейся ситуацией, чтобы переманить к себе водителей.

При этом таксистам ИП, которые получили статус партнера Uber, пользоваться им уже не выгодно. «Им надо вникать самостоятельно или нанимать бухгалтера и нести дополнительные расходы. Но НДС оформить не так просто. В случае ошибки грозит штраф от налоговой», – отмечает Муравьев. По его словам, с начала года в «Эверест 8800» поступили десятки обращений от водителей, которые решили не работать с Uber напрямую.

«Многие ИП предпочитают не связываться с оформлением НДС и обращаются к крупным партнерам Uber, предпочитая заплатить посредникам дополнительную комиссию», – соглашается руководитель компании Uberprofi Алексей Волков.

Сама Uber не раскрывает количество водителей ни в России, ни в Петербурге. По оценке участников рынка, в Северной столице у компании около 500 партнеров. Из них менее 10 – это специализированные посредники, подключающих водителей-частников, у которых нет лицензии на оказание услуг такси, 50 – небольшие таксопарки, которые обслуживают только своих сотрудников, тогда как остальные — это ИП.

Доля рынка Uber на рынке услуг такси в России оценивается в 15%, примерно столько же у GetTaxi, тогда как у «Яндекса» – 30%. Однако «Яндекс» и GetTaxi давно имеют юридическое лицо в России, которое платит НДС. При этом размер взимаемой комиссии у них меньше. К примеру, у «Яндекс.Такси» в Петербурге это в среднем 10%, говорит Алексей Федотов. Но компания работает не напрямую с водителями, а с таксопарками, а те, в свою очередь, могут также брать свой процент за причисление желающего подработать водителя к своему штату. В итоге средняя цена поездки для клиентов у всех трех сервисов в среднем одинакова.

В Uber утверждают, что не планируют повышать цены на поездки и размер своей комиссии в связи с вводом НДС. Однако, по мнению партнеров, нельзя исключать, что в будущем это произойдет. Несмотря на огромную популярность (к примеру, у себя на родине в США Uber занимает 90% рынка онлайн-такси), компания не приносит прибыли. Так, убыток Uber в третьем квартале 2016 года превысил 800 млн долларов США.

«Повышение комиссии, чтобы скомпенсировать потери от НДС, возможно, но тогда поднимут и тариф. В Uber следят за тем, чтобы водители зарабатывали», – считает Алексей Волков.

Для справки: Ранее сообщалось, что как минимум 13 иностранных технологических компаний зарегистрировались в Федеральной налоговой службе (ФНС) и с 25 апреля 2017 года будут платить НДС на продажи электронных услуг (так называемый «налог на Google») в России. Среди них Apple Distribution International, Google Commerce Ltd., Microsoft Ireland, Netflix International B.V. и Wargaming Group Ltd. и др. Некоторые из них уже начали информировать своих пользователей о предстоящем повышении цен на их услуги в связи с введением НДС. Например, пользователи Google Диска уже начали получать соответствующие письма.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»


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