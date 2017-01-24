Барщевский об уголовном наказании за митинги: Неаккуратненько получилось

Статья 212.1 Уголовного кодекса, разрешающая давать реальные сроки за митинги, «неаккуратненько получилась». Об этом заявил 24 января в Конституционном суде полномочный представитель правительства России Михаил Барщевский.

«Статья 212.1 УК мне не нравится. Значит ли то, что она неконституционна? Нет, не значит», – отметил Барщевский. Эксперт подчеркнул, что российское законодательство «гуманнее» западного, так как в нём введено административное наказание за то, что во многих западных странах наказывается уголовной ответственностью.

Поэтому российская схема наказания оппозиционеров (дважды они получают административное наказание за нарушения на митингах, а после третьего раза наступает уголовная ответственность), по мнению Барщевского, не нарушает их прав: «Мой дедушка говорил: прежде, чем выпороть, нужно два раза отшлепать».