СМИ нашли сходства в заявлениях Трампа и Ким Чен Ына

Британское издание The Guardian сравнило заявление президента США Дональда Трампа о решении объявить день его инаугурации днем национального патриотизма со словами лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

То, что Трамп объявил о том, что день его инаугурации должен быть «национальным днем патриотической преданности» в стране, очень похоже на заявления корейского лидера во время встречи военных и партработников Корейской рабочей партии несколько лет назад, отмечает издание.

В своем обращении к народу во время военного парада в Пхеньяне 10 октября 2015 года по случаю 70-летия партии Ким Че Ын поблагодарил «героических мужчин и женщин армии и служб безопасности, которые ответили на призыв партии работать на благо нации и создали одно героическое чудо за другим в своем стремлении построить процветающее социалистическое общество».

«Обычные жители Северной Кореи слышат эти слова каждый день <...> Они слышат слово патриотизм на собраниях местных жителей, где, например, им говорят производить больше риса из любви к своей стране или собрать больше металлолома для оружия и боеприпасов», — прокомментировал репортер Asia Press Дзиро Исимару.

Как отмечает издание, в своей инаугурационной речи Трамп заявил, что он вернет стране лидерство, и утверждал, что патриотическое рвение может стать лекарством для разделенной нации.

Ранее Трамп одним из своих подписанных указов учредил в стране День патриотизма.