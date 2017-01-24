Кремль ответил на сообщения об отдыхе губернатора Приморья в Дубае

У Кремля нет позиции по поводу отдыха чиновников за рубежом. Об этом журналистам заявил ​пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вопрос о том, чтобы рекомендовать чиновникам отдыхать на территории России, об этом сообщает корреспондент РБК.

Так Песков ответил на вопрос в связи с сообщениями о том, что губернатор Приморья Владимир Миклушевский поехал отдыхать в Дубай, а «обещал быть с семьей во Владивостоке».

В Кремле отметили, что «рекомендовать чиновникам отдыхать в России, безусловно, можно». Он подчеркнул, что на территории страны «расширяются база для отдыха и туристическая инфраструктура», кроме того, снижаются цены, «что весьма позитивно». «Введение мер не рекомендательного, а принудительного характера — это другое дело», — сказал пресс-секретарь президента.

О том, что Миклушевский поехал отдыхать в Дубай, сообщал 16 января портал Pk25.ru со ссылкой на блогера Алексея Клецкина. Как сообщал телеканал ОТВ 18 декабря, Миклушевский говорил, что всегда отмечает Новый год «дома, в кругу семьи». «Отмечаем достаточно традиционно, как и большинство семей», — сказал он.

По мнению блогера Клецкина, губернатор Приморья не остался во Владивостоке, а поехал отдыхать в Дубай. Кроме того, он назвал пост в Instagram губернатора, на котором опубликованы фотографии о том, как он 1 января гуляет с собакой по заснеженной улице, «дезинформацией», чтобы скрыть пребывание Миклушевского в Эмиратах.