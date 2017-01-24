Еще
13:38 24.01.2017
Пришлите свою новость!
13:30
В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве, которого искали через Интернет
13:28
В Петербурге в тонне сладкого перца нашли опасного вредителя
13:26
Сенатор Клишас в КС: Реальные сроки за нарушения на митингах способствуют свободе собраний
13:19
Володин - о черте оседлости: Этот термин применялся к каторжанам
13:10
Плата за обучение в Финляндии отпугнула почти половину иностранных абитуриентов
13:02
Британский суд потребовал голосования в парламенте о начале выхода из ЕС
12:45
В Петербурге невролога будут судить за липовую инвалидность
12:40
Власти Германии прокомментировали слова Трампа о снятии санкций с РФ
12:34
В Петербурге адвоката арестовали по подозрению в вымогательстве миллиона
12:33
Дорожные работы блокируют проезд по Кантемировской
12:27
В России возобновят съемки мультфильма «Малыш и Карлсон»
12:14
ЦБ зафиксировал в России рекордное число поддельных долларов
12:07
СМИ узнали о повреждениях у переброшенных в Польшу американских танков
12:00
На станции в Ефимовском мужчину задавил поезд
11:50
Мизулина: За растление детей нужно сажать пожизненно
11:42
Редактора шоу Saturday Night Live отстранили от работы за шутку о сыне Трампа
11:40
Адвокат Дадина в КС: С тем же успехом можно приравнять к уголовному деянию переход на красный свет
11:25
Один из десяти изъятых в Москве детей вернулся в приемную семью
11:19
Ломоносовский педофил выйдет из колонии в 86 лет
11:13
Актера уволили из театра за мат на спектакле «Конек-Горбунок»
11:05
Минтранс Финляндии отказался от проекта платных дорог
10:59
Петербуржец при обыске выпрыгнул в окно и разбился
10:51
КС не разрешил Дадину лично участвовать в его процессе
10:45
В Петербурге с начала сезона гриппа умерли от болезни уже трое
10:41
Адвокаты Дадина требуют его личного участия в заседании КС
10:39
«Квадрат»: На рынке новостроек Петербурга выдался «запретительный» январь
10:33
Реконструкция Тучкова моста выполнена почти на 30 процентов
10:27
Петербуржца будут судить за стрельбу из ружья по музею
10:21
В Хельсинки открывается гуманитарная конференция ООН по Сирии
10:16
В Москве хотят прерывать эфир радиостанций для требования пропустить скорую помощь
10:09
Подгузник стал орудием мести в Шушарах
10:03
Герои благотворительного мультсериала «Летающие звери» заговорят по-португальски
09:57
В Астане возобновились межсирийские переговоры
09:48
Сторонников Ильдара Дадина не пускают в Конституционный суд
09:41
Протестующие автомобилисты начали блокировать въезды в Киев
09:33
СМИ: Роскомнадзор предложил штрафовать за незаконную продажу сим-карт и выдворять продавцов-мигрантов
09:25
Петербуржца подозревают в развращении падчерицы
09:17
На Васильевском острове ломом и кувалдой вскрыли банкомат
09:09
В Петербурге "бомбила" изнасиловал и ограбил пассажирку
09:01
Диджея кафе на Васильевском подозревают в убийстве посетителя
08:53
Школьница сняла номера с машины полиции в Ленобласти
08:45
Мужчина выпал с четвертого этажа на Энтузиастов
08:37
В Таиланде задержали россиянку с 600 г наркотика в желудке
08:29
У петербурженки угнали дорогой Range Rover
08:21
В Калининском районе из-за прорыва остыли батареи в 105 домах
08:13
СМИ пишут о китайских ракетах, размещенных у российской границы
08:05
В Сестрорецке ночью горел склад
01:15
«Царство отца и сына» воцарится на сцене Александринском театре
00:55
Чемпиона Европы по боксу Игоря Алборова арестовали по делу о двойном убийстве
00:33
Трамп покинул свою компанию Trump Organization
00:22
В Лондоне произошел взрыв в жилом доме
00:07
В Пентагоне опровергли совместную операцию с ВКС России в Сирии
23/01
Исполнительный директор «Формулы-1» сообщил о своем увольнении
23/01
США заявили о готовности сотрудничать с Россией в борьбе с ИГ
23/01
Двое погибли, трое пострадали в лобовом ДТП на «Коле»
23/01
Путин предложил врио губернаторов отчитываться об имуществе и доходах
23/01
Тревогу на базе ВВС США в Аризоне отменили
23/01
Экс-президент Латвии посетовала на «злобу» и «завистливость» сограждан
23/01
Минюст Украины подал пять исков против России в ЕСПЧ
23/01
Кадыров рассказал, что военные из Чечни служат в Сирии
23/01
СКА забил «Сочи» четыре безответных шайбы
23/01
КС рассмотрит дело Ильдара Дадина
23/01
Смольный выкупит «Теплосеть Санкт-Петербурга» у «Газпрома»
23/01
Минфин предложил вдвое повысить налог на игорный бизнес
23/01
Баррель Brent торгуется выше 55 долларов
23/01
На базе ВВС США в Аризоне объявили тревогу из-за стрельбы
23/01
ВКС России и международная коалиция нанесли совместный удар по ИГ в Сирии
23/01
Стало известно официальное название восьмого эпизода «Звездных войн»
23/01
Трамп отказался от соглашения о Транстихоокеанском партнерстве
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
24.01.2017 13:28

В Петербурге в тонне сладкого перца нашли опасного вредителя

Более тонны марокканского сладкого перца, прибывшего в Петербург, оказалось заражено цветочным трипсом. После процедуры обеззараживания овощ может оказаться на прилавках.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти, инспектор ведомства при досмотре партии марокканского сладкого перца выяснил, что более тонны овоща заражено опасным вредителем – калифорнийским цветочным трипсом.

По заявлению импортера партия была обеззаражена методом фумигации.

В дальнейшем перец вернули владельцу. Теперь он должен решить его судьбу: будет ли тонна продукта утилизирована или все-таки дойдет до потребителя.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
17.01.2017 11:23

Tele2 подводит итоги 2016: HD-voice, линейка смартфонов и лидерство по скорости 3G

Прошедший год стал одним из наиболее насыщенных и плодотворных в истории развития Tele2. В 2016 году компании удалось окончательно закрепить за собой статус федерального оператора мобильной связи
Tele2
30.12.2016 13:28

Тele2 получила аккредитацию международной ассоциации АССА

Tele2 получила статус аккредитованного работодателя АССА − Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров. Это свидетельствует о высоком качестве обучения специалистов в области финансов и учета.
«МегаФон»
28.12.2016 16:58

Северо-Западный филиал «МегаФона» подводит предварительные итоги уходящего года

«МегаФон» — 2016: от банковской карты до LTE Advanced. Широкое покрытие – широкие возможности
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В Петербурге в тонне сладкого перца нашли опасного вредителя
Минтранс Финляндии отказался от проекта платных дорог
Трамп покинул свою компанию Trump Organization
Минэкономразвития признало неконкурентными госзакупки на 20 трлн рублей
ФАС отменила тендер на строительство Верховного суда за 29,5 млрд рублей
Производство новых машин в России упало в 2016 году более чем на 7%
СМИ: «Газпром» заморозит уровень дивидендов на три года и распродаст активы на 350 млрд
Средняя цена за номер в петербургских отелях оказалась рекордной за последние пять лет
К уличному протесту строители М-11 могут вернуться через неделю
В «Пятерочке» обвешивали покупателей, но магазин не виноват
Онлайн-кассы не пошли в массы
«Метроном» отсчитает рекламу дважды
Кто пострадает от отмены санкций
Пулково разыщет потерянный багаж, но за деньги
Импортозамещение наткнулось на СПИК
Газпром-бург
«ЭРА-ГЛОНАСС» испортит дилерам план продаж
Экспресс-посылки затормозились на таможне
Цифры года
Lux Express притормозили за трещины
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Викторина: Обожаю эскимо - лезет в рот оно само!

Не торопись, скользко!

Жилой район в Китае подняли на воздух за 10 секунд

Радиевый институт им. В.Г. Хлопина.

"Петербургский радий" и первый в Европе циклотрон

Турецкие пенсионеры прокатились с горки на тазиках после снегопада

Новости компаний
Tele2
17.01.2017 11:23
Tele2 подводит итоги 2016: HD-voice, линейка смартфонов и лидерство по скорости 3G
Прошедший год стал одним из наиболее насыщенных и плодотворных в истории развития Tele2. В 2016 году компании удалось окончательно закрепить за собой статус федерального оператора мобильной связи
Tele2
30.12.2016 13:28
Тele2 получила аккредитацию международной ассоциации АССА
Tele2 получила статус аккредитованного работодателя АССА − Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров. Это свидетельствует о высоком качестве обучения специалистов в области финансов и учета.
«МегаФон»
28.12.2016 16:58
Северо-Западный филиал «МегаФона» подводит предварительные итоги уходящего года
«МегаФон» — 2016: от банковской карты до LTE Advanced. Широкое покрытие – широкие возможности
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
23.12.2016 13:55
В «Конструктор правовых документов» системы ГАРАНТ подключены учетные политики на 2017 год
«Конструктор правовых документов» системы ГАРАНТ пополнился учетными политиками для коммерческих организаций и для государственных (муниципальных) учреждений на 2017 год
INKERI
22.12.2016 12:37
ЮИТ выводит на рынок третью очередь INKERI
Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург» объявила о выводе на рынок третьей очереди проекта жилого комплекса комфорт-класса INKERI в городе Пушкин. 5-этажный комплекс
MarkswebbRank&Report
16.12.2016 12:11
Markswebb снова определил выгодные банки для ведения бизнеса
Аналитическое агентство MarkswebbRank&Report провело второй мониторинг банковских тарифов по расчетно-кассовому обслуживанию для бизнеса среди 22 российских банков.
"АвиаПорт"
14.12.2016 18:11
Презентация результатов рейтинга ведущих авиакомпаний "Сервис в российском небе"
Отраслевое агентство "АвиаПорт" представило результаты первого исследования сервиса российских и иностранных авиакомпаний "Сервис в российском небе".
Tele2
13.12.2016 15:56
IT-гений в черной водолазке рассказал о смартфонах Tele2
Tele2 запустила новую рекламную кампанию. Главная идея новых ТВ-роликов: хороший смартфон можно приобрести по выгодной цене, без специальных условий и дополнительных услуг.
УБРиР
12.12.2016 10:30
В 2017 году стоимость золота продолжит снижаться
Ситуацию на рынке драгметаллов комментирует Евгений Афанасьев, начальник отдела операций с драгоценными металлами Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР)
«МегаФон»
06.12.2016 10:38
Компания «МегаФон» поддержала Культурный форум
Во время Санкт-Петербургского международного культурного форума трафик передачи данных в сети «МегаФона» — телеком-партнера форума — вырос более чем на 60% по сравнению с обычным днем, а мобильная активность в городе на Неве увеличилась на 35%.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.