В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве, которого искали через Интернет

Полиция Петербурга задержала подозреваемого в жестоком убийстве на улице Сикейроса. Когда мужчина бежал с места происшествия, то не учел, что камеры хорошо запечатлели его лицо.

Как сообщает 24 января пресс-служба следственного управления СК по Петербургу, личность подозреваемого установлена — это петербуржец Сергей Остапенко. По версии следствия, в ночь на 5 января 2017 года он был в гостях у знакомого. Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой Остапенко якобы сначала жестоко избил собутыльника, потом несколько раз ударил ножом, связал руки ремнями и скрылся. От полученных ранений потерпевший скончался.

Благодаря камерам наблюдения в лифте правоохранительные органы сразу же смогли получить изображение предполагаемого убийцы.

Следствие разместило снимки на своем портале с просьбой о помощи в розыске.