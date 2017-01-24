Сенатор Клишас в КС: Реальные сроки за нарушения на митингах способствуют свободе собраний

Статья 212.1 уголовного кодекса, которая позволяет давать оппозиционерам реальные сроки за нарушения правил митингов, соответствует Конституции. Об этом 24 января в Конституционном суде заявили полномочные представители Госдумы, Совета Федерации и президента.

По словам полпреда парламента Татьяны Касаевой, поведение активистов, систематически нарушающих митинговое законодательство, «может достигнуть уровня, характерного для преступления». Оппозиционеры создают «дополнительную нагрузку на правоохранительные органы для обеспечения общественного порядка». Уголовная статья «призвана обеспечить профилактику нарушений».

А сенатор Андрей Клишас полагает, что статья 212.1 УК «даёт полноценную реализацию права на свободу собраний, возможность соблюдения общественного порядка и безопасности».

Полпред президента Михаил Кротов предположил, что многочисленные нарушения на митингах «выступают индикатором осознанного проявления неуважения лица к федеральному закону» и «демонстрирует устойчивую антиобщественную» ориентацию активистов.

Напомним, 24 января КС рассматривает жалобу осужденного оппозиционера Ильдара Дадина – первого гражданина России, осуждённого по новой статье 212.1 Уголовного кодекса. Она позволяет давать реальные сроки за «неоднократные» нарушения на митингах.