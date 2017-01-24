Володин - о черте оседлости: Этот термин применялся к каторжанам

Прежде чем обвинять вице-спикера Госдумы Петра Толстого в антисемитизме, необходимо внимательно проанализировать его заявление о протестующих против передачи собора Исаакия православной церкви. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе брифинга перед журналистами, сообщает корреспондент РБК.

Он подчеркнул, что внимательно ознакомился с заявлением Толстого о причастности потомков тех, кто жил «за чертой оседлости», к протестам против передачи Исаакиевского собора церкви. «Из той прямой речи, которую я видел, этого (обвинений в адрес евреев. — ред.) нет», — сказал Володин.

«Это слишком серьезные обвинения. Есть и эксперты, есть и те, кто может провести лингвистическую экспертизу, и дальше сказать, есть это или нет. Но если завтра окажется, что этого нет, то надо найти в себе силы сказать, что это все притянуто. И необоснованно делаются такие обвинения в адрес уважаемого человека», — добавил он.

При этом Володин подчеркнул, что в Госдуме всегда «пресекаются на корню» любые обвинения и попытки межнациональных конфликтов. «Мы многонациональная страна, и мир и согласие для нас главное», — отметил глава нижней палаты. Он также высказал мнение, что «этот термин (черта оседлости. — РБК) применялся и к каторжанам. Потом каторжане стали занимать руководящие должности. А если он (Толстой. — РБК) имел в виду вот это? Его кто-то спросил?» — предположил Володин.