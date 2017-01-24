Володин - о черте оседлости: Этот термин применялся к каторжанам
Прежде чем обвинять вице-спикера Госдумы Петра Толстого в антисемитизме, необходимо внимательно проанализировать его заявление о протестующих против передачи собора Исаакия православной церкви. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе брифинга перед журналистами, сообщает корреспондент РБК.
Он подчеркнул, что внимательно ознакомился с заявлением Толстого о причастности потомков тех, кто жил «за чертой оседлости», к протестам против передачи Исаакиевского собора церкви. «Из той прямой речи, которую я видел, этого (обвинений в адрес евреев. — ред.) нет», — сказал Володин.
«Это слишком серьезные обвинения. Есть и эксперты, есть и те, кто может провести лингвистическую экспертизу, и дальше сказать, есть это или нет. Но если завтра окажется, что этого нет, то надо найти в себе силы сказать, что это все притянуто. И необоснованно делаются такие обвинения в адрес уважаемого человека», — добавил он.
При этом Володин подчеркнул, что в Госдуме всегда «пресекаются на корню» любые обвинения и попытки межнациональных конфликтов. «Мы многонациональная страна, и мир и согласие для нас главное», — отметил глава нижней палаты. Он также высказал мнение, что «этот термин (черта оседлости. — РБК) применялся и к каторжанам. Потом каторжане стали занимать руководящие должности. А если он (Толстой. — РБК) имел в виду вот это? Его кто-то спросил?» — предположил Володин.
Источник: РБК
Справка:
Ранее, 23 января Петр Толстой в ходе пресс-конференции заявил, что против передачи Исаакиевского собора церкви выступают люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив <...> из-за черты оседлости с наганом в семнадцатом году».
Территория черты оседлости была первоначально определена указом Екатерины II 1791 года как территория России, где дозволялось селиться и торговать иудеям. Черта оседлости охватывала специально оговоренные населённые пункты городского типа (местечки, поскольку в сельской местности проживание также не дозволялось) значительной части Царства Польского, Литвы, Белоруссии, Бессарабии, Латгалии, которая была частью Витебской губернии, а сейчас — Латвии, а также части территории современной Украины, соответствующей южным губерниям Российской империи. Сам термин (первоначально «черта постоянного жительства евреев») впервые появился в «Положении о евреях» 1835 года. Черта оседлости была отменена Временным правительством после Февральской революции.
О передаче Исаакия РПЦ 10 января заявил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Согласно изданному распоряжению, музей будет передан в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет.