«Лего Зенит Арена»: ваш ребенок поймет, что такое бесполезная трата денег

В копилке мемов про долгострой на Крестовском острове прибыло. На этот раз над будущим домашним стадионом «Зенита» поиздевался телеканал «2х2». «Фонтанка» связалась с авторами 30-секундного мультяшного скетча и узнала, как они до этого додумались и будет ли продолжение.

Проект «МульТВ» был запущен на телеканале «2х2» в августе 2016 года. Авторы называют собственное творение «самой честной передачей, которую способен показать ваш телевизор». В мультфильме, каждый выпуск которого длится 11 минут, в сатирической манере обыгрываются актуальные общественные темы. Скетч про стадион «Крестовский» появился в последней серии, вышедшей в понедельник, 23 января. «Ваш ребенок слишком быстро собирает все конструкторы? Не знаете, чем занять его надолго? Тогда подарите ему лего «Зенит-Арена». Вам не удастся собрать арену с первого, со второго и даже с третьего раза! Более того, детали постоянно придется докупать! К набору прилагается фигурка Мутко, от которой вы просто не сможете избавиться! Лего «Зенит-Арена»: и даже ваш ребенок поймет, что такое бесполезная трата денег», – говорит бодрый закадровый голос в скетче.

Мультипликация в «МульТВ» довольно примитивна, тем не менее на официальном YouTube-канале каждая серия собирает минимум по 100 тысяч просмотров (максимум 525 тысяч у третьей серии проекта).

Подробнее о скетче «Лего Зенит-Арена» с «Фонтанкой» пообщался Кирилл Данильченко, креативный продюсер Студии Анимации «2х2».

– Как родилась эта идея с конструктором?

– В Студии Анимации «2х2» каждое утро проходят занятия йогой с последующим брейнстормом: после асан перебираем все самое интересное из Интернета, обсуждаем, как это можно обыграть. Один из сценаристов заговорил про Лего, другой пошутил про набор «Лего Зенит-Арена». В итоге поняли, что у нас готов скетч.

– Почему обратились к этой теме именно сейчас?

– Потому что абсурд достиг апогея, а апогей достиг абсурда.

– За сколько вы написали сценарий скетча?

– Минут за 10 – некоторые сценарии пишут себя сами, нам остается их только причесать.

– Какие были рабочие варианты сценария?

– В случае с этим скетчем глобальных перемен в черновой сценарий вносить не пришлось – все родилось само собой. Заменили пару шуток, которые бы точно не прошли цензуру, но вообще всё было очень быстро.

– Будет ли продолжение темы?

– Нет. Мне кажется, этот скетч сам продолжит себя в реальности – когда стадион откроют. Будет увлекательно.

– Ваше личное отношение к ситуации со стадионом «Крестовский»?

– Очень по-русски и смешно – идеальная тема для «МульТВ».

– Любите ли футбол и, если да, за какую команду болеете?

– Футбол смотрим. К сожалению, каждые два года болеем за сборную России

– Как часто смотрите футбол вживую на стадионе?

– На стадионах бываем редко. Там очень опасно.

Стадион на Крестовском острове был сдан в эксплуатацию 30 декабря 2016 года. Генподрядчик «Метрострой» продолжит пуско-наладку систем стадиона и установку оборудования до конца марта 2017 года. В апреле на площадке должны пройти первые матчи ФК «Зенит», а в июне-июле — матчи Кубка конфедераций. Арена рассчитана на 68 тысяч зрителей. По подсчетам «Фонтанки», на строительство стадиона за 10 лет ушло около 48 млрд рублей. После этого вице-премьер Виталий Мутко заявил, что адаптация арены к чемпионату мира потребует еще 1,5 – 2 млрд.

Справка: Телеканал «2×2» – первый в истории СССР и России коммерческий телеканал, эфирная сетка которого состоит преимущественно из мультфильмов для всех возрастов. Канал также имеет программы и мультсериалы собственного производства, в числе которых и «МульТВ». Входит в состав холдинга «ПрофМедиа ТВ», который принадлежит холдингу «Газпром-Медиа».