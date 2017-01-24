В Петербурге невролога будут судить за липовую инвалидность

В Красногвардейском районном суде Петербурга рассмотрят уголовное дело в отношении врача-невролога поликлиники. Женщина обвиняется в служебном подлоге и содействии в получении взяток: по версии следствия, врач помогала оформлять липовую инвалидность за деньги.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга, в Красногвардейский районный суд передано уголовное дело в отношении сотрудницы поликлиники №17 Татьяны Цирульниковой. По версии следствия, врач была посредником при получении взяток за оформление поддельных медицинских документов о признании инвалидами II группы. Бумаги оформлялись без проведения соответствующей экспертизы.

Справка была нужна для того, чтобы предприимчивые граждане благодаря своей лжеинвалидности получали пенсии и льготы по квартплате. Всего в деле 15 эпизодов.

Следствие устанавливает других участников схемы.