Власти Германии прокомментировали слова Трампа о снятии санкций с РФ

Когда Украина согласилась отказаться от ядерного оружия в обмен на гарантию России в установке границ, Москва нарушила свои обещания. Об этом заявила глава немецкого Министерства обороны Урсула фон дер Ляйен в интервью немецкому изданию Handelsblatt, отвечая на слова президента США Дональда Трампа о том, что некоторые санкции могут быть сняты, если России согласится сократить свой ядерный арсенал.

Она пояснила, что Россия нарушила свое обещание, присоединив Крым. Министр обороны Германии отметила, что она знает многих республиканцев в конгрессе и сенате, у которых сложилось «четкое мнение» о России и о том, что «международное законодательство должно соблюдаться».

«Это всегда хорошо искать диалог с Россией, но мы не должны забыть, кто мы», — сказала фон дер Ляйен.

Немецкий министр обороны отметила, что она не знает, что решит в результате администрация США по поводу антироссийских санкций. Но она отметила, что у Европы есть четкие условия — «соблюдать территориальную целостность и суверенитет других государств». По словам фон дер Ляйен, именно поэтому важно, чтобы Россия соблюдала минские соглашения. «Это значит, что Россия может немедленно закончить действия санкций, в том случае если минские соглашения будут реализованы», — отметила она.

О том, что США могут отменить некоторые санкции против России, если удастся заключить с Москвой соглашение о значительном сокращении ядерных вооружений, тогда еще не вступивший в должность президента США Дональд Трамп заявлял 16 января в интервью газете The Times.