В России возобновят съемки мультфильма «Малыш и Карлсон»

«Союзмультфильм» намерен продолжить анимационную дилогию «Малыш и Карлсон», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу киностудии. Соответствующие переговоры ведутся с наследниками шведской писательницы Астрид Линдгрен.

«Переговоры ведутся, они начались еще в 2013 году», – заявил продюсер «Союзмультфильма» Николай Маковский.

По его словам, инициатива совместная, так как «всеми любимый у нас персонаж» получил должную оценку со стороны наследников Линдгрен, и они предложили развить историю о Малыше, а студия пошла навстречу.

Как в любом совместном проекте, существует много юридических тонкостей, требующих разрешения, отметил Маковский. Он добавил, что не определен и конечный формат – студия предлагает постановку сериала.