ЦБ зафиксировал в России рекордное число поддельных долларов

Банк России зафиксировал резкий рост числа выявленных подделок иностранных банкнот. По данным регулятора, в четвертом квартале удалось обнаружить 1581 такую банкноту, что стало максимальным показателем как минимум с 2010 года (более ранние данные на сайте ЦБ не раскрываются). До сих пор наиболее урожайным на подделки иностранной валюты кварталом считался апрель—июнь 2010 года, когда их нашли 1266 штук.

Только в ноябре 2016 года было выявлено 863 поддельные иностранные банкноты. Для сравнения, за весь второй квартал 2016 года подделок нашлось всего 844 штуки.

Чаще всего в России в октябре—декабре 2016 года, как и раньше, находили фальшивые доллары США. Доля долларов в общем объеме подделок иностранной валюты превысила 96,5% (1527 из 1581 банкноты). На втором по популярности месте остался евро (35 подделок), на третьем — китайский юань (16). Кроме того, удалось найти одну поддельную банкноту, номинированную в британских фунтах, и две банкноты в японских иенах.